***NTGAZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.06.2022 09:06
***NTGAZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler NTGAZ
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hasan Tahsin Turan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037322
BIST
10:252.514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 5,50
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.517
En Düşük
2.503
10:2517,2713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0067
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2936
En Düşük
17,2142
10:2518,1171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1080
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1298
En Düşük
17,9589
10:251.010,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,70
|Açılış
|: 1.010,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.011,67
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler10:25
|UFUK
|67,00
|1.101.882
|% 9,93
|
|PAPIL
|15,02
|45.190.322
|% 8,84
|
|GLRYH
|3,30
|16.622.340
|% 8,20
|
|RTALB
|15,91
|38.206.762
|% 7,57
|
|MEGAP
|6,91
|21.555.834
|% 6,47
|
|TSGYO
|4,45
|2.497.002
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|7.146.463
|% -9,82
|
|HEDEF
|6,94
|1.817.194
|% -2,94
|
|TSKB
|2,15
|74.899.030
|% -2,27
|
|OLMK
|11,76
|1.718.221
|% -2,08
|
|KOZAL
|183,60
|84.604.278
|% -0,43
|
|FONET
|16,06
|59.345.152
|% 1,77
|
|BERA
|12,59
|54.946.559
|% -1,49
|
|EKGYO
|2,59
|48.189.570
|% 0,39
|
|CEMAS
|1,45
|47.417.043
|% 5,07
|
|SEGYO
|1,16
|5.489.964
|% 0,00
|
|YYLGD
|14,80
|7.851.951
|% -0,60
|
|EUREN
|23,36
|11.812.153
|% 0,95
|
|BMSTL
|17,64
|1.774.786
|% -0,62
|
|SUNTK
|23,84
|652.140
|% -1,16
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2559
|17,2713
|% 0,04
|
|Euro
|18,0995
|18,1171
|% 0,60
|
|Sterlin
|20,7019
|20,8057
|% 0,21
|
|Frank
|17,2119
|17,3156
|% 0,22
|
|Riyal
|4,5875
|4,6105
|% -0,04
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|12,70
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|6,10
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.712
|6.816
|28,00
|
|Yarım
|3.295
|3.334
|14,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.666
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,28
|21,31
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|0,11
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,20
|