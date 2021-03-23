***NTGAZ* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
23.03.2021 09:51
***NTGAZ******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NTGAZ Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919863
BIST
11:201.275
En Yüksek
|Değişim
|: -7,56%
|| -104,25
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.336
En Düşük
1.256
11:207,7524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0295
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,7363
11:209,3312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0721
|Açılış
|: 9,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,2407
11:20433,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,37
|Açılış
|: 434,83
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
432,72
BIST En Aktif Hisseler11:18
|UMPAS
|1,82
|49.002
|% 9,64
|
|TRILC
|33,08
|80.594.695
|% 5,62
|
|ARSAN
|9,88
|16.735.090
|% 1,54
|
|YBTAS
|14.997,90
|29.996
|% 1,30
|
|ISBTR
|40.000,00
|80.000
|% 1,01
|
|GOZDE
|6,57
|22.563.777
|% -10,00
|
|AKSGY
|1,80
|2.274.216
|% -10,00
|
|VKFYO
|7,29
|3.346.182
|% -10,00
|
|DOKTA
|29,70
|960.037
|% -10,00
|
|SAHOL
|8,10
|42.566.770
|% -10,00
|
|GARAN
|7,19
|234.413.075
|% -9,90
|
|EREGL
|13,28
|186.126.827
|% -9,72
|
|FROTO
|186,70
|166.631.195
|% -9,19
|
|PETKM
|4,98
|159.479.615
|% -8,62
|
|AKBNK
|4,80
|134.776.733
|% -9,94
|
|YKBNK
|2,17
|86.153.347
|% -9,21
|
|GARAN
|7,19
|234.413.075
|% -9,90
|
|PETKM
|4,98
|159.479.615
|% -8,62
|
|EKGYO
|1,74
|55.048.717
|% -7,94
|
|AKBNK
|4,80
|134.776.733
|% -9,94
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7565
|7,7606
|% -0,27
|
|Euro
|9,2597
|9,3350
|% 0,82
|
|Sterlin
|10,7376
|10,7914
|% 0,04
|
|Frank
|8,3566
|8,4070
|% -0,24
|
|Riyal
|2,0703
|2,0806
|% 0,28
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|0,10
|
|Altın Gr.
|435
|435
|1,00
|
|Cumhuriyet
|2.892
|2.935
|119,00
|
|Tam
|2.879
|2.953
|121,41
|
|Yarım
|1.391
|1.429
|58,73
|
|Çeyrek
|698
|714
|29,37
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,60
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,39
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,60
|63,60
|-1,02
|
Seans Raporu
11:18
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11:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -119, 16 kaybederek (% -8.32 ) 1, 314
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11:29
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ZPLIB, TOASO
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11:29XU100
Endeks 1, 267 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -8, 14 altında . İşlem hacmi 2, 887.00 milyon TL de
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11:29ZPLIB
Yüzde -18.65 oranında düşüşle 10.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 700 adet işlem
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11:24XU100
Endeks 1, 273 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -7, 73 altında . İşlem hacmi 2, 391.00 milyon TL de