***NTGAZ* *MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
25.03.2021 15:48
***NTGAZ******MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Pay Tebliği 29.maddesine istinaden, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporumuz ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920468
BIST
15:421.400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -13,47
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.397
15:427,9897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0687
|Açılış
|: 7,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9973
En Düşük
7,8757
15:429,4735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0886
|Açılış
|: 9,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
15:42443,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,75
|Açılış
|: 443,87
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
445,48
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler15:42
|KSTUR
|314,60
|580.122
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|88.719
|% 10,00
|
|FADE
|17,39
|52.523.784
|% 9,99
|
|TGSAS
|18,82
|28.468.172
|% 9,99
|
|IDEAS
|80,95
|6.648.343
|% 9,99
|
|RODRG
|19,28
|571.711
|% -9,99
|
|KLNMA
|25,24
|1.125.243
|% -9,86
|
|UFUK
|20,82
|138.179
|% -9,40
|
|KENT
|335,00
|2.590.753
|% -8,84
|
|COSMO
|10,50
|130.080
|% -8,30
|
|GARAN
|7,04
|2.558.417.181
|% -2,22
|
|SASA
|47,90
|1.460.363.956
|% 1,27
|
|KOZAL
|120,70
|802.985.287
|% 1,60
|
|THYAO
|12,73
|701.801.495
|% -2,15
|
|TUPRS
|94,80
|692.976.787
|% 2,93
|
|GARAN
|7,04
|2.558.417.181
|% -2,22
|
|TSKB
|1,40
|229.181.777
|% -4,11
|
|SKBNK
|1,19
|173.437.249
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,91
|258.199.540
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,18
|298.934.748
|% -2,24
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9830
|7,9897
|% 0,87
|
|Euro
|9,4491
|9,4735
|% 0,94
|
|Sterlin
|10,9079
|10,9626
|% 0,91
|
|Frank
|8,4968
|8,5480
|% 0,76
|
|Riyal
|2,1229
|2,1335
|% 0,79
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-5,52
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,63
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.973
|13,00
|
|Tam
|2.920
|2.996
|15,36
|
|Yarım
|1.411
|1.449
|7,43
|
|Çeyrek
|708
|725
|3,71
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,63
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,07
|
|B. Petrol
|62,69
|62,69
|-1,72
|
Seans Raporu
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