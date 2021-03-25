***NTGAZ* *MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir









***NTGAZ******MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )İlgili Şirketler [NTGAZ]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Pay Tebliği 29.maddesine istinaden, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporumuz ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920468BIST