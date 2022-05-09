***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
09.05.2022 17:03
***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aday Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.04.2022
Tescil Tarihi
09.05.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
09.05.2022 - 10573
Açıklamalar
Şirketimizin 28 Nisan 2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak, Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09 Mayıs 2022 tarihinde tescil edilmiş ve 09 Mayıs 2022 tarih, 10573 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027837
BIST
17:302.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,66
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
17:3015,0908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1458
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,1293
En Düşük
14,9241
17:3015,8968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1226
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,9508
En Düşük
15,7132
17:30902,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,02
|Açılış
|: 902,18
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,64
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler17:30
|ETILR
|10,12
|12.387.403
|% 10,00
|
|KAPLM
|91,30
|69.269.989
|% 10,00
|
|YBTAS
|20.900,00
|1.159.702
|% 10,00
|
|BOSSA
|52,50
|17.067.790
|% 9,97
|
|YUNSA
|30,46
|63.054.096
|% 9,96
|
|DEVA
|36,28
|145.366.448
|% -8,48
|
|TDGYO
|7,25
|3.808.529
|% -6,45
|
|PAMEL
|104,90
|6.702.775
|% -6,34
|
|AYES
|21,26
|383.639
|% -5,26
|
|SANEL
|5,30
|3.085.285
|% -5,02
|
|THYAO
|42,42
|3.214.103.085
|% 0,09
|
|KRDMD
|16,27
|2.951.442.053
|% 5,10
|
|SISE
|19,39
|2.626.767.374
|% 0,00
|
|TUPRS
|246,90
|1.983.203.401
|% -3,25
|
|EREGL
|33,48
|1.976.512.075
|% 1,64
|
|EKGYO
|2,67
|840.209.137
|% -0,74
|
|YKBNK
|4,87
|1.161.773.024
|% 0,62
|
|KRDMD
|16,27
|2.951.442.053
|% 5,10
|
|AKBNK
|8,67
|1.348.015.774
|% -0,57
|
|SISE
|19,39
|2.626.767.374
|% 0,00
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0810
|15,0908
|% 0,98
|
|Euro
|15,8824
|15,8968
|% 0,78
|
|Sterlin
|18,5387
|18,6316
|% 0,86
|
|Frank
|15,1147
|15,2058
|% 0,42
|
|Riyal
|4,0118
|4,0320
|% 1,02
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-21,76
|
|Altın Gr.
|902
|902
|-3,16
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,88
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,61
|-0,15
|
|B. Petrol
|108
|108
|-3,91
|