***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi29.03.2023Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimizin 29.03.2023 tarihli Genel Kurulu toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in 2023 mali yılı bağımsız dış denetimini yapmak üzere, PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129388BIST