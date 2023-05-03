***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
03.05.2023 15:43
***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.03.2023
Tescil Tarihi
03.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
03.05.2023 10823
Açıklamalar
Şirketimizin 29.03.2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından bugün (03.05.2023) tarihinde tescil edilmiş ve 03.05.2023 tarih ve 10823 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146316
BIST
16:584.445
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -61,46
|Açılış
|: 4.517
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4.535
En Düşük
4.311
16:5819,4715
En Yüksek
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|Açılış
|: 20,2900
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En Düşük
19,4480
16:5821,5569
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 22,2900
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En Düşük
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16:581.261,61
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|Açılış
|: 1.261,61
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|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.265,27
En Düşük
1.257,55
BIST En Aktif Hisseler16:57
|INTEM
|77,00
|10.476.728
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|59.449.493
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|25.499.828
|% 9,95
|
|ICBCT
|6,98
|64.180.781
|% 9,06
|
|ISMEN
|45,42
|158.286.076
|% 8,92
|
|CRDFA
|3,42
|21.946.268
|% -10,00
|
|KOPOL
|40,50
|91.169.138
|% -10,00
|
|ORCAY
|6,84
|49.712.971
|% -10,00
|
|PAMEL
|180,00
|13.495.263
|% -10,00
|
|MAGEN
|30,06
|33.827.092
|% -10,00
|
|EUPWR
|82,60
|7.487.861.281
|% 4,62
|
|KOZAL
|16,54
|1.956.054.853
|% -7,13
|
|ASTOR
|41,56
|1.280.470.720
|% -8,98
|
|GESAN
|54,35
|1.151.054.255
|% -9,87
|
|CVKMD
|155,10
|877.099.625
|% -9,30
|
|EKGYO
|5,59
|645.097.832
|% -2,78
|
|EUPWR
|82,60
|7.487.861.281
|% 4,62
|
|ODAS
|5,35
|249.647.970
|% -3,60
|
|ADESE
|1,22
|55.679.822
|% -2,40
|
|KATMR
|1,05
|43.681.471
|% -4,55
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4587
|19,4778
|% 0,08
|
|Euro
|21,5220
|21,5396
|% 0,61
|
|Sterlin
|24,2826
|24,4044
|% 0,38
|
|Frank
|21,8284
|21,9599
|% 0,60
|
|Riyal
|5,1760
|5,2020
|% 0,05
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.017
|2.017
|0,14
|
|Altın Gr.
|1.263
|1.263
|1,31
|
|Cumhuriyet
|9.103
|9.241
|148,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.470
|4.560
|-51,00
|
|Çeyrek
|2.242
|2.287
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,28
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,81
|15,83
|-0,05
|
|B. Petrol
|72,97
|72,97
|-2,35
|