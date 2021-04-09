***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
09.04.2021 10:36
***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden ve mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak halka arz edilmek suretiyle 14.981.406 TL tutarında artırılması suretiyle 115.000.000 TL'ye çıkartılmasına ve halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.03.2021 tarih ve 14/420 sayılı olumlu kararı üzerine, 14.981.406 TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilen payların tamamı halka arza ilişkin İzahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde, bedelleri nakden ve tamamen ödenmek suretiyle satılmıştır.
Yönetim Kurulumuz sermaye artırımı işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri ile İzahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilmesine ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası kapsamında, Şirket Esas Sözleşmesinin sermayeye ilişkin "Şirket Sermayesi" kenar başlıklı 6. maddesinin tadiline uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926005
BIST
11:521.410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,28
|Açılış
|: 1.415
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|Önceki Kapanış
|: 1.417
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1.415
En Düşük
1.410
11:528,1493
En Yüksek
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|: 0,21%
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|Açılış
|: 8,1200
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|Önceki Kapanış
|: 8,1450
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8,1726
En Düşük
8,1219
11:529,6966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0201
|Açılış
|: 9,6500
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|Önceki Kapanış
|: 9,6800
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9,7257
En Düşük
9,6635
11:52456,86
En Yüksek
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|: -0,52%
|| -2,39
|Açılış
|: 456,86
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|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler11:50
|TUREX
|14,52
|177.188
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|398.021
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|41.714.034
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|353.698
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|125.058.854
|% 9,93
|
|UTPYA
|19,64
|1.471.370
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|18.016.023
|% -9,95
|
|KRTEK
|16,99
|8.848.140
|% -8,16
|
|UZERB
|46,00
|25.438
|% -6,12
|
|ISBIR
|8.000,00
|224.000
|% -5,88
|
|BJKAS
|10,97
|428.522.627
|% 7,87
|
|EREGL
|16,14
|369.246.096
|% 1,89
|
|JANTS
|850,90
|223.039.606
|% 0,11
|
|KRDMD
|7,43
|220.058.131
|% 0,00
|
|RTALB
|31,30
|183.921.599
|% 5,03
|
|ITTFH
|2,84
|176.056.665
|% 7,58
|
|DOHOL
|3,29
|153.221.240
|% -2,08
|
|EKGYO
|1,94
|79.593.225
|% 0,52
|
|GSRAY
|3,90
|160.183.560
|% 4,84
|
|TSKB
|1,40
|57.521.686
|% -0,71
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1439
|8,1518
|% 0,24
|
|Euro
|9,6822
|9,6964
|% -0,21
|
|Sterlin
|11,1160
|11,1717
|% -0,23
|
|Frank
|8,7560
|8,8087
|% -0,14
|
|Riyal
|2,1630
|2,1738
|% 0,01
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|-10,21
|
|Altın Gr.
|456
|457
|-2,74
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|-0,07
|
|B. Petrol
|62,69
|62,69
|-0,51
|
Seans Raporu
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