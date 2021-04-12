***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun sermaye artırımı işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri ile İzahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilmesine ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası kapsamında, Şirket Esas Sözleşmesinin sermayeye ilişkin "Şirket Sermayesi" kenar başlıklı 6. maddesinin tadiline uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmasına ilişkin almış olduğu karar üzerine Şirketimizce uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926749BIST