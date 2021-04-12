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***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

12.04.2021 16:52



***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun  sermaye artırımı işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri ile İzahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilmesine ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası kapsamında, Şirket Esas Sözleşmesinin sermayeye ilişkin  "Şirket Sermayesi" kenar başlıklı 6. maddesinin tadiline uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmasına ilişkin almış olduğu karar üzerine Şirketimizce uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926749


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