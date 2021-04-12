***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
12.04.2021 16:52
***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun sermaye artırımı işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri ile İzahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilmesine ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası kapsamında, Şirket Esas Sözleşmesinin sermayeye ilişkin "Şirket Sermayesi" kenar başlıklı 6. maddesinin tadiline uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmasına ilişkin almış olduğu karar üzerine Şirketimizce uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926749
BIST
16:441.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -9,20
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
16:448,1438
En Yüksek
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|: -0,13%
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|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1093
16:449,7026
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
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|Açılış
|: 9,6850
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|Önceki Kapanış
|: 9,6900
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9,7807
En Düşük
9,6710
16:44454,74
En Yüksek
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|: -0,56%
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|Açılış
|: 454,74
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
453,30
BIST En Aktif Hisseler16:42
|PENGD
|4,51
|141.324.644
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|705.531
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|902.481
|% 9,99
|
|TKURU
|334,80
|6.713.506
|% 9,99
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|1.279.780
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,54
|293.564.425
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|16.715.059
|% -9,88
|
|NTGAZ
|15,52
|1.008.253.023
|% -6,11
|
|GARAN
|6,65
|636.726.035
|% 0,15
|
|EREGL
|16,40
|600.596.862
|% 0,55
|
|HALKB
|4,59
|580.936.216
|% 1,10
|
|PETKM
|6,05
|535.913.424
|% 0,67
|
|YKBNK
|2,07
|333.814.354
|% -1,43
|
|EKGYO
|1,84
|264.049.378
|% -2,13
|
|HALKB
|4,59
|580.936.216
|% 1,10
|
|TSKB
|1,35
|144.412.250
|% 0,00
|
|GARAN
|6,65
|636.726.035
|% 0,15
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1390
|8,1433
|% -0,14
|
|Euro
|9,6947
|9,7037
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,1618
|11,2178
|% 0,18
|
|Frank
|8,7802
|8,8331
|% -0,06
|
|Riyal
|2,1644
|2,1753
|% -0,16
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|-11,39
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-2,91
|
|Cumhuriyet
|3.011
|3.057
|-15,00
|
|Tam
|2.997
|3.072
|-15,22
|
|Yarım
|1.448
|1.486
|-7,36
|
|Çeyrek
|727
|743
|-3,69
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,97
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,13
|64,13
|1,18
|