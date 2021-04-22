***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
22.04.2021 18:20
***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.04.2021,12.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka arzın tamamlanmasını takiben Şirket Esas Sözleşmesinin sermayeye ilişkin "Şirket Sermayesi" kenar başlıklı 6. maddesinin tadiline uygun görüş almak üzere yapmış olduğumuz başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930604
BIST
18:051.345
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 14,67
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
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1.346
En Düşük
1.309
18:058,3013
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
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|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
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8,3697
En Düşük
8,1672
18:059,9834
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
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|Açılış
|: 9,9650
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|Önceki Kapanış
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10,0816
En Düşük
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18:05475,49
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 471,88
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482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FORMT
|1,15
|11.381.015
|% 15,00
|
|UZERB
|34,32
|646.131
|% 10,00
|
|MRSHL
|245,30
|2.454.201
|% 10,00
|
|KSTUR
|223,40
|266.031
|% 10,00
|
|SODSN
|27,50
|330.635
|% 10,00
|
|NUGYO
|11,40
|1.946.573
|% -9,95
|
|ANELE
|4,02
|106.589.433
|% -9,87
|
|GSRAY
|3,22
|162.596.306
|% -9,80
|
|SEYKM
|18,96
|29.200.434
|% -6,05
|
|ORMA
|27,80
|893.244
|% -5,95
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 1,58
|
|EREGL
|17,99
|984.265.942
|% 0,84
|
|KOZAL
|107,80
|833.981.780
|% 2,57
|
|THYAO
|11,27
|617.850.885
|% 3,39
|
|SASA
|44,52
|544.847.322
|% -0,18
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 1,58
|
|YKBNK
|2,08
|374.605.006
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,80
|309.614.700
|% -0,55
|
|TSKB
|1,21
|148.199.467
|% 0,00
|
|AKBNK
|4,87
|419.742.051
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2907
|8,3013
|% 1,49
|
|Euro
|9,9614
|9,9834
|% 1,18
|
|Sterlin
|11,4484
|11,5058
|% 0,76
|
|Frank
|9,0007
|9,0549
|% 1,28
|
|Riyal
|2,2055
|2,2166
|% 1,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|-13,98
|
|Altın Gr.
|476
|476
|3,87
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,18
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|7,00
|7,01
|0,02
|
|B. Petrol
|65,64
|65,64
|0,32
|