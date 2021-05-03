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***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

03.05.2021 18:42



***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

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Açıklamalar

Şirket Esas Sözleşmemizin 6/A, 7/A ve 7/C maddeleri uyarınca, Şirket hisselerimizin borsada işlem görmeye başlaması ile birlikte Esas Sözleşmemizdeki pay grupları ve imtiyazlar ortadan kalkmış olup Yönetim Kurulumuzca bugün (03.05.2021) Şirketimiz Esas Sözleşmesinin fiili duruma uygun hale getirilmesi amacıyla Merkez ve Şubeler başlıklı 4. Maddesi, Şirket Sermayesinin Oluşumu ve Nevi başlıklı 6. Maddesi, Paylar başlıklı 7. Maddesi, Genel Kurul başlıklı 13. Maddesinin ekli tadil metninde belirtildiği şekilde değiştirilmesine, Esas Sözleşme değişikliği uygun görüşü ve izni için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığına başvuruların yapılmasına, gerekli izinlerin alınmasını müteakip Esas Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir. Alınan Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda SPK başvurusu bugün (03.05.2021) yapılmıştır.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934256


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