***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
03.02.2023 22:26
***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
1.Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 3.500.000.000 Türk Lirası olarak belirlenerek Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 3.500.000.000 Türk Lirası'na artırılması ve Yönetim Kuruluna verilen yetki süresinin yenilenmesi amacıyla Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin ekteki şekilde tadiline ve bu amaçla madde tadil tasarısına uygun görüş alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,
2. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin, 23.09.2022 tarihli ve 31962 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 13. maddesiyle uyumunun sağlanması amacıyla Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 7. maddesinin karar ekinde yer aldığı şekliyle tadiline ve bu amaçla madde tadil tasarısına uygun görüş alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,
3.Sermaye Piyasası Kurulu onayını müteakip T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına ve Bakanlık onayını takiben, tadil metinlerinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
karar verilmiştir.
Şirketimiz esas sözleşmesinin 6 ve 7. maddelerine dair tadil tasarısı ekte sunulmaktadır.
Bahsi geçen esas sözleşme değişikliği başvurusu, yalnızca esas sözleşme değişikliği olup herhangi bir şekilde bir sermaye artırımı kararı anlamı taşımamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109601
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|ISCTR
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|PETKM
|16,01
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|20,3568
|% -1,27
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|Riyal
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|5,0249
|% 0,11
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|Altın Ons
|1.865
|1.865
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|Altın Gr.
|1.128
|1.129
|-26,97
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|Cumhuriyet
|7.729
|7.846
|-150,00
|
|Tam
|7.700
|7.789
|-72,00
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|Yarım
|3.762
|3.812
|-35,00
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|Çeyrek
|1.881
|1.906
|-17,00
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|Gümüş.Ons
|22,31
|22,35
|-1,13
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|Gümüş Gr.
|13,51
|13,53
|-0,65
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|B. Petrol
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|79,83
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