***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar03.02.2023 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirttiğimiz üzere Şirketimiz Esas Sözleşmesinin, 23.09.2022 tarihli ve 31962 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 13. maddesiyle uyumunun sağlanması amacıyla Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 7. maddesinin karar ekinde yer aldığı şekliyle tadiline ve bu amaçla madde tadil tasarısına uygun görüş alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına dair Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (06.02.2023) başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110143BIST