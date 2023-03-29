***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.02.2023-16.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar06.02.2023 ve 16.02.2023 tarihli Özel Durum Açıklamalarımız kapsamında EPDK mevzuatına uyum sağlanması amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 7. maddesinin ve ayrıca Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 3.500.000.000 Türk Lirası'na artırılması ve Yönetim Kuruluna verilen yetki süresinin yenilenmesi amacıyla Esas Sözleşmenin 6. Maddesinin tadiline ilişkin Esas Sözleşme değişikliği bugün (29.03.2022) yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı ile kabul edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129421BIST