***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
16.01.2024 20:32
***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında
1. Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nin, "Paylar Hisse Senetleri" başlıklı 7. maddesinin A ve B bentlerinin, halihazırda 6. maddede düzenlenmiş olması nedeniyle, tekrar niteliğinde olması hasebiyle ortaya çıkan karışıklığın giderilmesi ve C bendinin aynen muhafaza edilerek madde başlığının madde içeriğine uygun olarak değiştirilmesi amaçlanarak Şirketimizin Ana Sözleşmesinin 7. maddesinin ekte yer aldığı şekliyle tadiline ve bu amaçla madde tadil tasarısına uygun görüş alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,
2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben, Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına ve Bakanlık onayını takiben, tadil metinlerinin yapılacak ilk Genel Kurul'da Genel Kurul'un onayına sunulmasına
karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu kararı uyarınca Ana Sözleşme tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınmak için SPK'ya bugün başvuru yapılmıştır.
Şirket Ana Sözleşmesi'nin 7. maddesine ilişkin tadil metni ekte sunulmaktadır.
Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240954
BIST