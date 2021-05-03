***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
03.05.2021 18:23
***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.03.2021
Açıklamalar
Şirketimizin 6. maddesinin güncellenmiş hali ile Esas Sözleşmesi ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
TÜM MADDELER 13/05/2020 18/05/2020 10080
6. madde 03/05/2021 03/05/2021 10321
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934241
BIST
18:051.421
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 23,33
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.421
En Düşük
1.400
18:058,2570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0180
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2395
18:059,9740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0034
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
18:05476,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 5,45
|Açılış
|: 475,98
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
478,63
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PEKGY
|1,32
|66.757.308
|% 10,00
|
|KSTUR
|321,20
|1.620.166
|% 10,00
|
|MRSHL
|271,70
|1.812.239
|% 10,00
|
|CLEBI
|247,50
|21.947.967
|% 10,00
|
|MERIT
|278,60
|2.053.690
|% 9,99
|
|UTPYA
|27,00
|2.917.871
|% -10,00
|
|ATLAS
|1,62
|15.303.124
|% -10,00
|
|KRTEK
|10,53
|38.512.064
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|91.642.505
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|18.580.445
|% -9,95
|
|THYAO
|12,92
|1.256.572.058
|% 5,64
|
|GARAN
|7,37
|984.971.801
|% 2,22
|
|KOZAL
|115,80
|851.531.907
|% 2,48
|
|PETKM
|6,80
|759.625.144
|% 1,34
|
|SISE
|7,73
|692.630.449
|% 2,93
|
|YKBNK
|2,12
|331.409.937
|% 0,95
|
|GARAN
|7,37
|984.971.801
|% 2,22
|
|EKGYO
|1,85
|240.493.231
|% 1,65
|
|PETKM
|6,80
|759.625.144
|% 1,34
|
|THYAO
|12,92
|1.256.572.058
|% 5,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2554
|8,2570
|% -0,22
|
|Euro
|9,9601
|9,9740
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,4582
|11,5156
|% 0,50
|
|Frank
|9,0246
|9,0790
|% -0,02
|
|Riyal
|2,1964
|2,2074
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|23,68
|
|Altın Gr.
|476
|476
|5,53
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,91
|26,94
|1,00
|
|Gümüş Gr.
|7,14
|7,15
|0,25
|
|B. Petrol
|67,36
|67,36
|0,60
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59BSOKE
Yüzde 7.49 oranında artışla 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 730, 107 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 33 artarak (% 1.46 ) 1, 478
-
17:58XU100
Endeks 1, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 37 üstünde . İşlem hacmi 13, 212.00 milyon TL de
-
17:58AKCNS
Yüzde 4.85 oranında artışla 19.03 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 711, 690 adet işlem
-
17:57KONYA
Yüzde 7.27 oranında artışla 959.00 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 386 adet işlem