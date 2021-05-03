***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.03.2021AçıklamalarŞirketimizin 6. maddesinin güncellenmiş hali ile Esas Sözleşmesi ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG NoTÜM MADDELER 13/05/2020 18/05/2020 100806. madde 03/05/2021 03/05/2021 10321http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934241BIST