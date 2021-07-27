***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
27.07.2021 13:01
***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin güncel esas sözleşmesi ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
4-6-7-13 12/07/2021 16/07/2021 10371
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951997
BIST
17:291.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 10,49
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.361
En Düşük
1.342
17:298,5634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0111
|Açılış
|: 8,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5832
En Düşük
8,5413
17:2910,1212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0153
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1438
En Düşük
10,0795
17:29494,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,26
|Açılış
|: 494,58
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,04
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler17:29
|VANGD
|5,51
|7.969.546
|% 9,98
|
|KTSKR
|16,56
|28.721.117
|% 9,96
|
|IDGYO
|2,32
|14.125.792
|% 9,95
|
|ANHYT
|9,73
|29.857.911
|% 9,94
|
|SODSN
|23,04
|256.542
|% 9,92
|
|UMPAS
|1,15
|11.888
|% -8,00
|
|UZERB
|34,32
|78.618
|% -6,02
|
|AKSUE
|8,30
|13.745.258
|% -5,57
|
|AVOD
|5,36
|7.602.783
|% -5,13
|
|SILVR
|5,52
|20.409.843
|% -4,66
|
|THYAO
|12,59
|1.020.389.785
|% 2,27
|
|GARAN
|8,21
|744.227.107
|% 0,74
|
|KRDMD
|7,50
|652.580.366
|% 1,21
|
|KARSN
|3,93
|454.737.199
|% 5,65
|
|SASA
|29,86
|422.317.890
|% 0,61
|
|YKBNK
|2,28
|319.366.368
|% 0,88
|
|KARSN
|3,93
|454.737.199
|% 5,65
|
|PEKGY
|1,00
|95.903.608
|% 0,00
|
|GARAN
|8,21
|744.227.107
|% 0,74
|
|KRDMD
|7,50
|652.580.366
|% 1,21
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5598
|8,5634
|% 0,13
|
|Euro
|10,1108
|10,1212
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,7860
|11,8452
|% 0,02
|
|Frank
|9,3077
|9,3638
|% 0,07
|
|Riyal
|2,2750
|2,2864
|% 0,07
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|2,00
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,30
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|4,00
|
|Tam
|3.273
|3.356
|3,50
|
|Yarım
|1.582
|1.623
|1,69
|
|Çeyrek
|794
|812
|0,85
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,92
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|-0,04
|
|B. Petrol
|73,72
|73,72
|0,02
|
Seans Raporu
17:29
daha fazla
-
17:41KARSN
Yüzde 5.91 oranında artışla 3.94 lira fiyatla işlem gören hissede 116, 101, 939 adet işlem
-
17:40ANHYT
Yüzde 9.94 oranında artışla 9.73 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 135, 283 adet işlem
-
17:39XU100
Endeks 1, 360 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 77 üstünde . İşlem hacmi 9, 819.00 milyon TL de
-
17:39RALYH
Yüzde 4.24 oranında artışla 3.93 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 220, 585 adet işlem
-
17:38PGSUS
Yüzde 5.37 oranında artışla 71.65 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 223, 953 adet işlem