***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
24.08.2023 18:32
***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.05.2023
Açıklamalar
Şirketimizin 3.500.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 115.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %100 oranında artış ile 115.000.000,-TL artırılarak 230.000.000,-TL'ye çıkartılması dolayısıyla Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 6 ve 7. maddelerinin tadiline ilişkin değişiklik İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 24.08.2023 tarihinde tescil edilerek 24.08.2023 tarih ve 10900 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.
Saygılarımızla,
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 24/08/2023 24/08/2023 10900
7 24/08/2023 24/08/2023 10900
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189414
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|ALFAS
|869,30
|1.095.314.992
|% 10,00
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|ULAS
|14,19
|27.437.170
|% 10,00
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|FONET
|18,29
|83.316.584
|% 9,98
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|QNBFL
|343,90
|1.317.825
|% 9,98
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|IZENR
|40,60
|2.766.511.715
|% 9,97
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|OTTO
|245,70
|1.403.438
|% -10,00
|
|ADEL
|610,20
|17.545.081
|% -9,99
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|EUKYO
|11,17
|8.125.370
|% -9,99
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|EGEPO
|23,24
|8.257.730
|% -9,99
|
|KENT
|527,20
|2.178.390
|% -9,99
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|DOAS
|289,90
|6.179.539.324
|% 1,72
|
|TTKOM
|26,80
|3.302.048.637
|% 4,85
|
|KLSER
|104,50
|3.027.592.340
|% -8,89
|
|THYAO
|229,20
|3.008.084.349
|% -0,56
|
|AKBNK
|29,82
|2.990.102.883
|% -1,97
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|YKBNK
|16,51
|2.639.469.055
|% -2,02
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|ISCTR
|17,70
|2.296.582.599
|% -1,67
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|TTKOM
|26,80
|3.302.048.637
|% 4,85
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|SKBNK
|3,98
|419.772.255
|% -2,21
|
|AKBNK
|29,82
|2.990.102.883
|% -1,97
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|12:59
|Alış
|Satış
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|Dolar
|26,3263
|26,3503
|% 2,24
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|Euro
|28,4123
|28,4912
|% 2,31
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|Sterlin
|33,1188
|33,2849
|% 2,54
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|Frank
|29,6740
|29,8527
|% 2,48
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|Riyal
|7,0188
|7,0540
|% 2,72
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|12:59
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.916
|1.917
|-0,30
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|Altın Gr.
|1.632
|1.632
|47,60
|
|Cumhuriyet
|11.227
|11.397
|140,00
|
|Tam
|11.003
|11.106
|5,00
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|Yarım
|5.518
|5.574
|2,00
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|Çeyrek
|2.751
|2.787
|1,00
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|Gümüş.Ons
|24,14
|24,17
|0,03
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|Gümüş Gr.
|20,49
|20,50
|0,55
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|B. Petrol
|84,51
|84,51
|1,15
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