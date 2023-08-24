***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.05.2023AçıklamalarŞirketimizin 3.500.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 115.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %100 oranında artış ile 115.000.000,-TL artırılarak 230.000.000,-TL'ye çıkartılması dolayısıyla Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 6 ve 7. maddelerinin tadiline ilişkin değişiklik İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 24.08.2023 tarihinde tescil edilerek 24.08.2023 tarih ve 10900 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.Saygılarımızla,Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 24/08/2023 24/08/2023 109007 24/08/2023 24/08/2023 10900http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189414BIST