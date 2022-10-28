***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
28.10.2022 17:42
***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01.01.2022 - 30.09.2022 dönemine ilişkin ara dönem faaliyet raporumuz ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075083
BIST
12:353.879
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -55,54
|Açılış
|: 3.929
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.930
En Düşük
3.878
12:3518,6032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0041
|Açılış
|: 18,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6576
En Düşük
18,5631
12:3518,4996
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0496
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6644
En Düşük
18,4775
12:35981,17
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -12,98
|Açılış
|: 981,17
|
|Önceki Kapanış
|: 994,15
|
999,05
En Düşük
980,06
BIST En Aktif Hisseler12:35
|EKIZ
|15,73
|1.618.208
|% 10,00
|
|ERSU
|5,50
|37.331.643
|% 10,00
|
|ADEL
|55,55
|48.663.857
|% 10,00
|
|TUREX
|18,07
|37.325.411
|% 9,98
|
|VERUS
|89,85
|55.477.343
|% 9,98
|
|ICBCT
|7,79
|78.461.685
|% -9,94
|
|AGYO
|6,11
|4.868.949
|% -9,88
|
|BRSAN
|53,65
|109.533.480
|% -8,68
|
|CELHA
|23,16
|33.038.876
|% -8,24
|
|CRFSA
|58,95
|73.771.013
|% -7,02
|
|THYAO
|96,95
|1.870.662.946
|% -2,46
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% -3,61
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% -4,21
|
|SISE
|32,54
|1.494.144.582
|% -2,28
|
|SASA
|109,30
|1.399.550.389
|% 5,20
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% -4,21
|
|EKGYO
|4,42
|631.805.299
|% -2,21
|
|ISCTR
|9,05
|1.219.089.799
|% -3,52
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% -3,61
|
|SKBNK
|2,05
|175.362.786
|% -2,84
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5999
|18,6032
|% 0,02
|
|Euro
|18,4712
|18,4996
|% -0,27
|
|Sterlin
|21,4878
|21,5955
|% 0,27
|
|Frank
|18,5988
|18,7109
|% -0,48
|
|Riyal
|4,9355
|4,9602
|% 0,04
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|-21,89
|
|Altın Gr.
|981
|982
|-12,61
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.666
|-73,00
|
|Tam
|6.588
|6.669
|-67,00
|
|Yarım
|3.210
|3.261
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.630
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|19,09
|19,12
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|-0,31
|
|B. Petrol
|93,69
|93,69
|-1,35
|
Seans Raporu
12:35
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