***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 461.156.862 125.194.826Satışların Maliyeti19 -380.674.706 -92.761.447TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)80.482.156 32.433.379BRÜT KAR (ZARAR)80.482.156 32.433.379Genel Yönetim Giderleri20 -12.876.037 -5.879.063Pazarlama Giderleri20 -20.017.906 -13.396.471Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 683.622 398.468Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -167.882 -2.210.556ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)48.103.953 11.345.757Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 0 403.837Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)48.103.953 11.749.594Finansman Gelirleri22 1.250.613 69.704Finansman Giderleri22 -7.574.900 -11.561.584SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)41.779.666 257.714Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri25 -9.061.852 600.759Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -12.172.952 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri3.111.100 600.759SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)32.717.814 858.473DÖNEM KARI (ZARARI)32.717.814 858.473Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları32.717.814 858.473Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI43.013.205 30.496.192Dönem Karı (Zararı)32.717.814 858.473Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler41.095.952 19.536.473Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15.431.370 8.415.700Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.791.360 587.449Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10.791.360 587.449Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.811.370 11.491.880Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.763.530 -69.704Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler7.574.900 11.561.584Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9.061.852 -600.759Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -357.797Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-31.290.769 9.884.307Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 0Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)0 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-67.039.452 3.777.176İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-251.804 -29.628İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-66.787.648 3.806.804Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler124.167 6.213.573İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)124.167 6.213.573Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)0 0Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)0 0Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.851.852 468.496Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)0 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler43.097.631 4.746.577İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.290.030 1.511.544İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)41.807.601 3.235.033Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)2.600.871 205.621Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)0 0Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)0 0Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 0Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)0 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.222.134 -5.527.136Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-4.222.134 -5.527.136Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları42.522.997 30.279.253Alınan Faiz512.917 280.222Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-22.709 -63.283Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.055.172 -7.861.185Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 246.425Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 246.425Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.055.172 -8.357.610Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.055.172 -8.357.610Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 250.000Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.491.991 100.619.396Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 127.341.951Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 127.341.951Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Kredilerden Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -17.693.975Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -17.693.975Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.718.278 -3.107.637Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz-1.011.691 -1.931.011Alınan Faiz1.237.978 69.704Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -4.059.636YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.466.042 123.254.403NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.466.042 123.254.403DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ87.670.584 8.795.794DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ112.136.626 132.050.197Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 112.281.567 88.019.560Finansal Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar8 219.026.583 151.754.436İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 2.002.226 1.750.422İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar217.024.357 150.004.014Diğer Alacaklar9 1.089.573 1.213.740İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.089.573 1.213.740Stoklar6 23.012.171 17.160.319Peşin Ödenmiş Giderler10 11.715.961 5.967.424İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11.715.961 5.967.424Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 0 476.019Diğer Dönen Varlıklar16 253.543 1.639.098ARA TOPLAM367.379.398 266.230.596TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR367.379.398 266.230.596DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar412.408 412.408Maddi Duran Varlıklar11 549.168.177 545.153.781Kullanım Hakkı Varlıkları13 47.183.139 28.195.470Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 4.532.431 4.467.663Peşin Ödenmiş Giderler10 2.098.988 654.052TOPLAM DURAN VARLIKLAR603.395.143 578.883.374TOPLAM VARLIKLAR970.774.541 845.113.970KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar23.034.279 9.560.133İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar23.034.279 9.560.133Banka Kredileri7 0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 23.034.279 9.560.133Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 56.642.690 49.625.875Ticari Borçlar8 163.111.923 125.072.991İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 1.907.493 617.463İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 161.204.430 124.455.528Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 3.249.670 648.799Diğer Borçlar9 8.439.463 3.506.101İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 8.439.463 3.506.101Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü11.592.208 0Kısa Vadeli Karşılıklar15 11.965.813 1.572.450Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 11.965.813 1.572.450Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.107 5.106ARA TOPLAM278.041.153 189.991.455TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER278.041.153 189.991.455UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar26.171.389 16.016.479İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar26.171.389 16.016.479Banka Kredileri7 0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 26.171.389 16.016.479Uzun Vadeli Karşılıklar15 2.163.416 1.794.325Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 2.163.416 1.794.325Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 58.755.396 62.370.464TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER87.090.201 80.181.268TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER365.131.354 270.172.723ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar605.643.187 574.941.247Ödenmiş Sermaye17 115.000.000 115.000.000Sermaye Düzeltme Farkları0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 108.290.986 108.290.986Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18 301.611.105 303.626.979Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 301.611.105 303.626.979Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.337.885 5.337.885Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları42.685.397 16.499.343Net Dönem Karı veya Zararı32.717.814 26.186.054TOPLAM ÖZKAYNAKLAR605.643.187 574.941.247TOPLAM KAYNAKLAR970.774.541 845.113.970Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 100.018.594 79.580.593 -35.861.457 90.198.685 233.936.415 233.936.415Transferler90.198.685 -90.198.685Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16 858.473 858.473 858.473Dönem Karı (Zararı)858.473 858.473 858.473Sermaye Arttırımı16 14.981.406 14.981.406 14.981.406Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)108.300.911 108.300.911 108.300.911Dönem Sonu Bakiyeler16 115.000.000 108.300.911 79.580.593 54.337.228 858.473 358.077.205 358.077.205Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 115.000.000 108.290.986 303.626.979 5.337.885 16.499.343 26.186.054 574.941.247 574.941.247Transferler26.186.054 -26.186.054 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16 32.717.814 30.701.940 30.701.940Dönem Karı (Zararı)32.717.814 32.717.814 32.717.814Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16 -2.015.874 -2.015.874Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-2.015.874Dönem Sonu Bakiyeler16 115.000.000 108.290.986 301.611.105 5.337.885 42.685.397 32.717.814 605.643.187 605.643.187Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)32.717.814 858.473DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.015.874 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-2.519.842Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler503.968Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri503.968Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.015.874 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)30.701.940 858.473Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları30.701.940 858.473http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024539BIST