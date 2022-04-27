***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
27.04.2022 21:25
***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 461.156.862 125.194.826
Satışların Maliyeti
19 -380.674.706 -92.761.447
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
80.482.156 32.433.379
BRÜT KAR (ZARAR)
80.482.156 32.433.379
Genel Yönetim Giderleri
20 -12.876.037 -5.879.063
Pazarlama Giderleri
20 -20.017.906 -13.396.471
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 683.622 398.468
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -167.882 -2.210.556
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
48.103.953 11.345.757
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 0 403.837
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
48.103.953 11.749.594
Finansman Gelirleri
22 1.250.613 69.704
Finansman Giderleri
22 -7.574.900 -11.561.584
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
41.779.666 257.714
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 -9.061.852 600.759
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -12.172.952 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.111.100 600.759
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
32.717.814 858.473
DÖNEM KARI (ZARARI)
32.717.814 858.473
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
32.717.814 858.473
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
43.013.205 30.496.192
Dönem Karı (Zararı)
32.717.814 858.473
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
41.095.952 19.536.473
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15.431.370 8.415.700
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.791.360 587.449
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.791.360 587.449
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.811.370 11.491.880
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.763.530 -69.704
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7.574.900 11.561.584
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.061.852 -600.759
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -357.797
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-31.290.769 9.884.307
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-67.039.452 3.777.176
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-251.804 -29.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-66.787.648 3.806.804
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
124.167 6.213.573
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
124.167 6.213.573
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0 0
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.851.852 468.496
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
43.097.631 4.746.577
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.290.030 1.511.544
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
41.807.601 3.235.033
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.600.871 205.621
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0 0
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.222.134 -5.527.136
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.222.134 -5.527.136
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
42.522.997 30.279.253
Alınan Faiz
512.917 280.222
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-22.709 -63.283
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.055.172 -7.861.185
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 246.425
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 246.425
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.055.172 -8.357.610
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.055.172 -8.357.610
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 250.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.491.991 100.619.396
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 127.341.951
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 127.341.951
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kredilerden Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -17.693.975
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -17.693.975
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.718.278 -3.107.637
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-1.011.691 -1.931.011
Alınan Faiz
1.237.978 69.704
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -4.059.636
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.466.042 123.254.403
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.466.042 123.254.403
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
87.670.584 8.795.794
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
112.136.626 132.050.197
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 112.281.567 88.019.560
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
8 219.026.583 151.754.436
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 2.002.226 1.750.422
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
217.024.357 150.004.014
Diğer Alacaklar
9 1.089.573 1.213.740
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.089.573 1.213.740
Stoklar
6 23.012.171 17.160.319
Peşin Ödenmiş Giderler
10 11.715.961 5.967.424
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.715.961 5.967.424
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 476.019
Diğer Dönen Varlıklar
16 253.543 1.639.098
ARA TOPLAM
367.379.398 266.230.596
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
367.379.398 266.230.596
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
412.408 412.408
Maddi Duran Varlıklar
11 549.168.177 545.153.781
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 47.183.139 28.195.470
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 4.532.431 4.467.663
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.098.988 654.052
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
603.395.143 578.883.374
TOPLAM VARLIKLAR
970.774.541 845.113.970
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
23.034.279 9.560.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
23.034.279 9.560.133
Banka Kredileri
7 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 23.034.279 9.560.133
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 56.642.690 49.625.875
Ticari Borçlar
8 163.111.923 125.072.991
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 1.907.493 617.463
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 161.204.430 124.455.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 3.249.670 648.799
Diğer Borçlar
9 8.439.463 3.506.101
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 8.439.463 3.506.101
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11.592.208 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 11.965.813 1.572.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 11.965.813 1.572.450
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.107 5.106
ARA TOPLAM
278.041.153 189.991.455
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
278.041.153 189.991.455
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
26.171.389 16.016.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
26.171.389 16.016.479
Banka Kredileri
7 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 26.171.389 16.016.479
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 2.163.416 1.794.325
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 2.163.416 1.794.325
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 58.755.396 62.370.464
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
87.090.201 80.181.268
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
365.131.354 270.172.723
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
605.643.187 574.941.247
Ödenmiş Sermaye
17 115.000.000 115.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 108.290.986 108.290.986
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 301.611.105 303.626.979
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 301.611.105 303.626.979
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.337.885 5.337.885
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
42.685.397 16.499.343
Net Dönem Karı veya Zararı
32.717.814 26.186.054
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
605.643.187 574.941.247
TOPLAM KAYNAKLAR
970.774.541 845.113.970
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 100.018.594 79.580.593 -35.861.457 90.198.685 233.936.415 233.936.415
Transferler
90.198.685 -90.198.685
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 858.473 858.473 858.473
Dönem Karı (Zararı)
858.473 858.473 858.473
Sermaye Arttırımı
16 14.981.406 14.981.406 14.981.406
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
108.300.911 108.300.911 108.300.911
Dönem Sonu Bakiyeler
16 115.000.000 108.300.911 79.580.593 54.337.228 858.473 358.077.205 358.077.205
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 115.000.000 108.290.986 303.626.979 5.337.885 16.499.343 26.186.054 574.941.247 574.941.247
Transferler
26.186.054 -26.186.054 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 32.717.814 30.701.940 30.701.940
Dönem Karı (Zararı)
32.717.814 32.717.814 32.717.814
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -2.015.874 -2.015.874
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.015.874
Dönem Sonu Bakiyeler
16 115.000.000 108.290.986 301.611.105 5.337.885 42.685.397 32.717.814 605.643.187 605.643.187
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
32.717.814 858.473
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.015.874 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-2.519.842
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
503.968
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
503.968
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.015.874 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.701.940 858.473
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
30.701.940 858.473
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024539
BIST