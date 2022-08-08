***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 1.241.587.437 233.430.210 780.430.575 108.235.384Satışların Maliyeti18 -938.289.473 -175.302.818 -557.614.767 -82.541.371TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)303.297.964 58.127.392 222.815.808 25.694.013BRÜT KAR (ZARAR)303.297.964 58.127.392 222.815.808 25.694.013Genel Yönetim Giderleri19 -23.950.474 -14.387.048 -11.074.437 -8.507.985Pazarlama Giderleri19 -47.351.495 -25.915.093 -27.333.589 -12.518.622Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 1.065.588 2.521.131 381.966 2.122.663Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -822.299 -2.376.724 -654.417 -166.168ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)232.239.284 17.969.658 184.135.331 6.623.901Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 5.056.296 584.857 5.056.296 181.020Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)237.295.580 18.554.515 189.191.627 6.804.921Finansman Gelirleri23 2.367.868 3.944.102 1.117.255 3.874.398Finansman Giderleri23 -15.964.766 -16.399.167 -8.389.866 -4.837.583SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)223.698.682 6.099.450 181.919.016 5.841.736Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri24 -41.531.359 -238.439 -32.469.507 -839.198Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -45.685.805 0 -33.512.853 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri4.154.446 -238.439 1.043.346 -839.198SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)182.167.323 5.861.011 149.449.509 5.002.538DÖNEM KARI (ZARARI)182.167.323 5.861.011 149.449.509 5.002.538Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları182.167.323 5.861.011 149.449.509 5.002.538Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI52.695.532 41.541.189Dönem Karı (Zararı)182.167.323 5.861.011Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler84.487.390 30.161.354Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler26.927.366 17.256.162Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.205.171 750.505Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.205.171 750.505Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler12.789.819 12.455.065Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.174.947 -3.944.102Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15.964.766 16.399.167Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler41.531.359 238.439Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.966.325 -538.817Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-204.425.573 4.708.131Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 0Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)0 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-337.618.342 2.079.949İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)741.201 58.791İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-338.359.543 2.021.158Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-917.518 9.627.572İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-917.518 9.627.572Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)0 0Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)0 0Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-12.101.408 -200.536Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)0 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler170.828.545 -4.271.270İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-490.775 63.513İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)171.319.320 -4.334.783Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)2.833.478 1.544.823Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)0 0Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)0 0Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 0Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)0 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-27.450.328 -4.072.407Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-27.450.328 -4.072.407Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları62.229.140 40.730.496Alınan Faiz807.079 909.603Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-53.702 -98.910Vergi İadeleri (Ödemeleri)-10.286.985 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-33.628.219 -11.179.862Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.856.942 822.443Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.856.942 822.443Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-40.485.161 -12.252.305Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-40.485.161 -12.252.305Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 250.000Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI19.752.733 43.786.591Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 123.282.315Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 123.282.315Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri147.736.992 0Kredilerden Nakit Girişleri147.736.992 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-72.871.838 -38.065.857Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-72.871.838 -38.065.857Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-15.042.720 -7.489.154Ödenen Temettüler-35.777.881 -32.500.000Ödenen Faiz-6.659.688 -5.384.815Alınan Faiz2.367.868 3.944.102Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)38.820.046 74.147.918NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)38.820.046 74.147.918DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ87.670.584 8.795.794DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ126.490.630 82.943.712Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 126.614.509 88.019.560Finansal Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar8 489.371.726 151.754.436İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 1.009.221 1.750.422İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar488.362.505 150.004.014Diğer Alacaklar9 2.131.258 1.213.740İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 2.131.258 1.213.740Stoklar6 29.261.727 17.160.319Peşin Ödenmiş Giderler10 21.393.075 5.967.424İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler21.393.075 5.967.424Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 0 476.019Diğer Dönen Varlıklar16 305.754 1.639.098ARA TOPLAM669.078.049 266.230.596TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR669.078.049 266.230.596DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar412.408 412.408Maddi Duran Varlıklar11 564.767.199 545.153.781Kullanım Hakkı Varlıkları13 40.333.699 28.195.470Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 4.182.234 4.467.663Peşin Ödenmiş Giderler10 14.237.170 654.052TOPLAM DURAN VARLIKLAR623.932.710 578.883.374TOPLAM VARLIKLAR1.293.010.759 845.113.970KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar151.933.866 9.560.133İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar151.933.866 9.560.133Banka Kredileri7 131.169.438 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 20.764.428 9.560.133Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 0 49.625.875Ticari Borçlar8 276.989.025 125.072.991İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 126.688 617.463İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 276.862.337 124.455.528Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 3.482.277 648.799Diğer Borçlar9 21.751.517 3.506.101İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 21.751.517 3.506.101Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35.398.820 0Kısa Vadeli Karşılıklar15 9.253.680 1.572.450Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 9.253.680 1.572.450Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.090 5.106ARA TOPLAM498.810.275 189.991.455TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER498.810.275 189.991.455UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar22.104.190 16.016.479İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar22.104.190 16.016.479Banka Kredileri7 0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 22.104.190 16.016.479Uzun Vadeli Karşılıklar15 2.264.565 1.794.325Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 2.264.565 1.794.325Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 56.273.022 62.370.464TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER80.641.777 80.181.268TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER579.452.052 270.172.723ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar713.558.707 574.941.247Ödenmiş Sermaye17 115.000.000 115.000.000Sermaye Düzeltme Farkları0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 108.290.986 108.290.986Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18 295.854.997 303.626.979Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 295.854.997 303.626.979Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.570.192 5.337.885Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.675.209 16.499.343Net Dönem Karı veya Zararı182.167.323 26.186.054TOPLAM ÖZKAYNAKLAR713.558.707 574.941.247TOPLAM KAYNAKLAR1.293.010.759 845.113.970Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 100.018.594 79.580.593 -35.861.457 90.198.685 233.936.415 233.936.415Transferler2.859.222 87.339.463 -90.198.685Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16 0Dönem Karı (Zararı)Sermaye Arttırımı16 14.981.406 14.981.406 14.981.406Kar Payları-32.500.000 -32.500.000 -32.500.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)108.290.986 108.290.986 108.290.986Dönem Sonu Bakiyeler16 115.000.000 108.290.986 79.580.593 2.859.222 18.978.006 5.861.011 330.569.818 330.569.818Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 115.000.000 108.290.986 303.626.979 5.337.885 16.499.343 26.186.054 574.941.247 574.941.247Transferler4.232.307 21.953.747 -26.186.054 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16 0Dönem Karı (Zararı)182.167.323 182.167.323 182.167.323Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16 -7.771.982 -7.771.982Kar Payları-35.777.881 -35.777.881 -35.777.881Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-7.771.982Dönem Sonu Bakiyeler16 115.000.000 108.290.986 295.854.997 9.570.192 2.675.209 182.167.323 713.558.707 713.558.707Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)182.167.323 5.861.011 149.449.509 5.002.538DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-7.771.982 0 -5.756.108 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-9.714.977 0 -7.195.135 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.942.995 0 1.439.027 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.942.995 0 1.439.027 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.771.982 0 -5.756.108 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)174.395.341 5.861.011 143.693.401 5.002.538Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları174.395.341 5.861.011 143.693.401 5.002.538http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053195BIST