***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
08.08.2022 19:49
***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 1.241.587.437 233.430.210 780.430.575 108.235.384
Satışların Maliyeti
18 -938.289.473 -175.302.818 -557.614.767 -82.541.371
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
303.297.964 58.127.392 222.815.808 25.694.013
BRÜT KAR (ZARAR)
303.297.964 58.127.392 222.815.808 25.694.013
Genel Yönetim Giderleri
19 -23.950.474 -14.387.048 -11.074.437 -8.507.985
Pazarlama Giderleri
19 -47.351.495 -25.915.093 -27.333.589 -12.518.622
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.065.588 2.521.131 381.966 2.122.663
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -822.299 -2.376.724 -654.417 -166.168
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
232.239.284 17.969.658 184.135.331 6.623.901
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 5.056.296 584.857 5.056.296 181.020
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
237.295.580 18.554.515 189.191.627 6.804.921
Finansman Gelirleri
23 2.367.868 3.944.102 1.117.255 3.874.398
Finansman Giderleri
23 -15.964.766 -16.399.167 -8.389.866 -4.837.583
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
223.698.682 6.099.450 181.919.016 5.841.736
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24 -41.531.359 -238.439 -32.469.507 -839.198
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -45.685.805 0 -33.512.853 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.154.446 -238.439 1.043.346 -839.198
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
182.167.323 5.861.011 149.449.509 5.002.538
DÖNEM KARI (ZARARI)
182.167.323 5.861.011 149.449.509 5.002.538
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
182.167.323 5.861.011 149.449.509 5.002.538
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
52.695.532 41.541.189
Dönem Karı (Zararı)
182.167.323 5.861.011
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
84.487.390 30.161.354
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26.927.366 17.256.162
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.205.171 750.505
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.205.171 750.505
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12.789.819 12.455.065
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.174.947 -3.944.102
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15.964.766 16.399.167
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
41.531.359 238.439
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.966.325 -538.817
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-204.425.573 4.708.131
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-337.618.342 2.079.949
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
741.201 58.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-338.359.543 2.021.158
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-917.518 9.627.572
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-917.518 9.627.572
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0 0
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-12.101.408 -200.536
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
170.828.545 -4.271.270
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-490.775 63.513
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
171.319.320 -4.334.783
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.833.478 1.544.823
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0 0
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.450.328 -4.072.407
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-27.450.328 -4.072.407
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
62.229.140 40.730.496
Alınan Faiz
807.079 909.603
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-53.702 -98.910
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.286.985 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-33.628.219 -11.179.862
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.856.942 822.443
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.856.942 822.443
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-40.485.161 -12.252.305
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-40.485.161 -12.252.305
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 250.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.752.733 43.786.591
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 123.282.315
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 123.282.315
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
147.736.992 0
Kredilerden Nakit Girişleri
147.736.992 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-72.871.838 -38.065.857
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-72.871.838 -38.065.857
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.042.720 -7.489.154
Ödenen Temettüler
-35.777.881 -32.500.000
Ödenen Faiz
-6.659.688 -5.384.815
Alınan Faiz
2.367.868 3.944.102
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.820.046 74.147.918
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.820.046 74.147.918
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
87.670.584 8.795.794
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
126.490.630 82.943.712
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 126.614.509 88.019.560
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
8 489.371.726 151.754.436
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.009.221 1.750.422
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
488.362.505 150.004.014
Diğer Alacaklar
9 2.131.258 1.213.740
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.131.258 1.213.740
Stoklar
6 29.261.727 17.160.319
Peşin Ödenmiş Giderler
10 21.393.075 5.967.424
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
21.393.075 5.967.424
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 476.019
Diğer Dönen Varlıklar
16 305.754 1.639.098
ARA TOPLAM
669.078.049 266.230.596
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
669.078.049 266.230.596
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
412.408 412.408
Maddi Duran Varlıklar
11 564.767.199 545.153.781
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 40.333.699 28.195.470
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 4.182.234 4.467.663
Peşin Ödenmiş Giderler
10 14.237.170 654.052
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
623.932.710 578.883.374
TOPLAM VARLIKLAR
1.293.010.759 845.113.970
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
151.933.866 9.560.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
151.933.866 9.560.133
Banka Kredileri
7 131.169.438 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 20.764.428 9.560.133
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 0 49.625.875
Ticari Borçlar
8 276.989.025 125.072.991
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 126.688 617.463
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 276.862.337 124.455.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 3.482.277 648.799
Diğer Borçlar
9 21.751.517 3.506.101
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 21.751.517 3.506.101
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35.398.820 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 9.253.680 1.572.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 9.253.680 1.572.450
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.090 5.106
ARA TOPLAM
498.810.275 189.991.455
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
498.810.275 189.991.455
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
22.104.190 16.016.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
22.104.190 16.016.479
Banka Kredileri
7 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 22.104.190 16.016.479
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 2.264.565 1.794.325
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 2.264.565 1.794.325
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 56.273.022 62.370.464
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
80.641.777 80.181.268
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
579.452.052 270.172.723
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
713.558.707 574.941.247
Ödenmiş Sermaye
17 115.000.000 115.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 108.290.986 108.290.986
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 295.854.997 303.626.979
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 295.854.997 303.626.979
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.570.192 5.337.885
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.675.209 16.499.343
Net Dönem Karı veya Zararı
182.167.323 26.186.054
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
713.558.707 574.941.247
TOPLAM KAYNAKLAR
1.293.010.759 845.113.970
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 100.018.594 79.580.593 -35.861.457 90.198.685 233.936.415 233.936.415
Transferler
2.859.222 87.339.463 -90.198.685
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 0
Dönem Karı (Zararı)
0
Sermaye Arttırımı
16 14.981.406 14.981.406 14.981.406
Kar Payları
-32.500.000 -32.500.000 -32.500.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
108.290.986 108.290.986 108.290.986
Dönem Sonu Bakiyeler
16 115.000.000 108.290.986 79.580.593 2.859.222 18.978.006 5.861.011 330.569.818 330.569.818
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 115.000.000 108.290.986 303.626.979 5.337.885 16.499.343 26.186.054 574.941.247 574.941.247
Transferler
4.232.307 21.953.747 -26.186.054 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 0
Dönem Karı (Zararı)
182.167.323 182.167.323 182.167.323
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -7.771.982 -7.771.982
Kar Payları
-35.777.881 -35.777.881 -35.777.881
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-7.771.982
Dönem Sonu Bakiyeler
16 115.000.000 108.290.986 295.854.997 9.570.192 2.675.209 182.167.323 713.558.707 713.558.707
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
182.167.323 5.861.011 149.449.509 5.002.538
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.771.982 0 -5.756.108 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-9.714.977 0 -7.195.135 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.942.995 0 1.439.027 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.942.995 0 1.439.027 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.771.982 0 -5.756.108 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
174.395.341 5.861.011 143.693.401 5.002.538
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
174.395.341 5.861.011 143.693.401 5.002.538
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053195
BIST