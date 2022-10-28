***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 2.415.481.473 406.051.819 1.173.894.036 172.621.609Satışların Maliyeti18 -1.756.049.107 -311.405.976 -817.759.634 -136.103.158TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)659.432.366 94.645.843 356.134.402 36.518.451BRÜT KAR (ZARAR)659.432.366 94.645.843 356.134.402 36.518.451Genel Yönetim Giderleri19 -35.647.644 -18.957.197 -11.697.170 -4.570.149Pazarlama Giderleri19 -75.843.050 -38.351.750 -28.491.555 -12.436.657Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 1.478.335 2.933.978 412.747 412.847Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -6.895.585 -3.740.525 -6.073.286 -1.363.801ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)542.524.422 36.530.349 310.285.138 18.560.691Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 10.308.986 689.276 5.252.690 104.419Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)552.833.408 37.219.625 315.537.828 18.665.110Finansman Gelirleri23 4.940.092 7.752.178 2.572.224 3.808.076Finansman Giderleri23 -22.339.700 -19.378.861 -6.374.934 -2.979.694SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)535.433.800 25.592.942 311.735.118 19.493.492Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri24 -31.945.230 -4.871.925 9.586.129 -4.633.486Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -91.157.985 -2.944.271 -45.472.180 -2.944.271Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri59.212.755 -1.927.654 55.058.309 -1.689.215SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)503.488.570 20.721.017 321.321.247 14.860.006DÖNEM KARI (ZARARI)503.488.570 20.721.017 321.321.247 14.860.006Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları503.488.570 20.721.017 321.321.247 14.860.006Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI267.365.144 69.924.651Dönem Karı (Zararı)503.488.570 20.721.017Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler95.620.311 42.937.656Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler54.462.040 26.114.874Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.013.571 863.160Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.013.571 863.160Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16.335.382 11.626.683Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-6.004.318 -7.752.178Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22.339.700 19.378.861Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31.945.230 4.871.925Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-10.135.912 -538.986Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-286.364.776 5.149.686Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 0Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)0 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-545.276.406 -34.841.225İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-671.633 -29.751İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-544.604.773 -34.811.474Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.399.897 11.562.536İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.399.897 11.562.536Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)0 0Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)0 0Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-30.328.548 -1.278.899Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)0 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler332.969.355 31.834.441İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-20.070 -121.044İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)332.989.425 31.955.485Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)644.110 1.862.842Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)0 0Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)0 0Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 0Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)0 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-40.973.390 -3.990.009Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-40.973.390 -3.990.009Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları312.744.105 68.808.359Alınan Faiz1.064.226 1.345.456Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-90.794 -229.164Vergi İadeleri (Ödemeleri)-46.352.393 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-41.519.028 -14.129.403Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15.156.689 814.541Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15.156.689 814.541Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-56.675.717 -15.193.944Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-56.675.717 -15.193.944Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 250.000Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-122.942.253 41.259.338Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 123.282.315Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 123.282.315Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri209.273.408 10.211.476Kredilerden Nakit Girişleri209.273.408 10.211.476Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-263.408.253 -48.277.333Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-263.408.253 -48.277.333Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-25.397.445 -11.323.635Ödenen Temettüler-35.777.881 -32.500.000Ödenen Faiz-12.572.173 -7.191.318Alınan Faiz4.940.091 7.057.833Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)102.903.863 97.054.586NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)102.903.863 97.054.586DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ87.670.584 8.795.794DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ190.574.447 105.850.380Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 192.610.189 88.019.560Finansal Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar8 697.029.790 151.754.436İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 2.422.055 1.750.422İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar694.607.735 150.004.014Diğer Alacaklar9 4.613.637 1.213.740İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 4.613.637 1.213.740Stoklar6 47.488.867 17.160.319Peşin Ödenmiş Giderler10 23.742.000 5.967.424İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler23.742.000 5.967.424Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 0 476.019Diğer Dönen Varlıklar16 129.133 1.639.098ARA TOPLAM965.613.616 266.230.596TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR965.613.616 266.230.596DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar412.408 412.408Maddi Duran Varlıklar11 556.174.308 545.153.781Kullanım Hakkı Varlıkları13 42.834.807 28.195.470Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 3.855.471 4.467.663Peşin Ödenmiş Giderler10 23.676.065 654.052Ertelenmiş Vergi Varlığı34.776.862TOPLAM DURAN VARLIKLAR661.729.921 578.883.374TOPLAM VARLIKLAR1.627.343.537 845.113.970KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar25.614.422 9.560.133İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar25.614.422 9.560.133Banka Kredileri7 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 25.614.422 9.560.133Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 0 49.625.875Ticari Borçlar8 435.889.092 125.072.991İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 597.393 617.463İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 435.291.699 124.455.528Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 1.292.909 648.799Diğer Borçlar9 24.992.260 3.506.101İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 24.992.260 3.506.101Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü44.805.592 0Kısa Vadeli Karşılıklar15 3.590.067 1.572.450Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 3.590.067 1.572.450Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.479 5.106ARA TOPLAM536.188.821 189.991.455TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER536.188.821 189.991.455UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar22.678.658 16.016.479İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar22.678.658 16.016.479Banka Kredileri7 0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 22.678.658 16.016.479Uzun Vadeli Karşılıklar15 2.699.485 1.794.325Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 2.699.485 1.794.325Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 0 62.370.464TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER25.378.143 80.181.268TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER561.566.964 270.172.723ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.065.776.573 574.941.247Ödenmiş Sermaye17 115.000.000 115.000.000Sermaye Düzeltme Farkları0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 108.290.986 108.290.986Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18 326.751.616 303.626.979Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 326.751.616 303.626.979Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.570.192 5.337.885Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.675.209 16.499.343Net Dönem Karı veya Zararı503.488.570 26.186.054TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.065.776.573 574.941.247TOPLAM KAYNAKLAR1.627.343.537 845.113.970Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 100.018.594 79.580.593 -35.861.457 90.198.685 233.936.415 233.936.415Transferler2.859.222 87.339.463 -90.198.685Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16 0Dönem Karı (Zararı)20.721.017 20.721.017 20.721.017Sermaye Arttırımı16 14.981.406 14.981.406 14.981.406Kar Payları-32.500.000 -32.500.000 -32.500.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)108.290.986 108.290.986 108.290.986Dönem Sonu Bakiyeler16 115.000.000 108.290.986 79.580.593 2.859.222 18.978.006 5.861.011 345.429.824 345.429.824Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 115.000.000 108.290.986 303.626.979 5.337.885 16.499.343 26.186.054 574.941.247 574.941.247Transferler4.232.307 21.953.747 -26.186.054 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16 0Dönem Karı (Zararı)503.488.570 503.488.570 503.488.570Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16 23.124.637 23.124.637Kar Payları-35.777.881 -35.777.881 -35.777.881Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)23.124.637Dönem Sonu Bakiyeler16 115.000.000 108.290.986 326.751.616 9.570.192 2.675.209 503.488.570 1.065.776.573 1.065.776.573Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)503.488.570 20.721.017 321.321.247 14.860.006DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar23.124.637 0 30.896.618 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-14.809.934 0 -5.094.957 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler37.934.571 0 35.991.575 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.961.987 0 1.018.991 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi34.972.584 34.972.584Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)23.124.637 0 30.896.618 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)526.613.207 20.721.017 352.217.865 14.860.006Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları526.613.207 20.721.017 352.217.865 14.860.006http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075082BIST