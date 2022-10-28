***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
28.10.2022 17:41
***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 2.415.481.473 406.051.819 1.173.894.036 172.621.609
Satışların Maliyeti
18 -1.756.049.107 -311.405.976 -817.759.634 -136.103.158
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
659.432.366 94.645.843 356.134.402 36.518.451
BRÜT KAR (ZARAR)
659.432.366 94.645.843 356.134.402 36.518.451
Genel Yönetim Giderleri
19 -35.647.644 -18.957.197 -11.697.170 -4.570.149
Pazarlama Giderleri
19 -75.843.050 -38.351.750 -28.491.555 -12.436.657
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.478.335 2.933.978 412.747 412.847
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -6.895.585 -3.740.525 -6.073.286 -1.363.801
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
542.524.422 36.530.349 310.285.138 18.560.691
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 10.308.986 689.276 5.252.690 104.419
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
552.833.408 37.219.625 315.537.828 18.665.110
Finansman Gelirleri
23 4.940.092 7.752.178 2.572.224 3.808.076
Finansman Giderleri
23 -22.339.700 -19.378.861 -6.374.934 -2.979.694
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
535.433.800 25.592.942 311.735.118 19.493.492
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24 -31.945.230 -4.871.925 9.586.129 -4.633.486
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -91.157.985 -2.944.271 -45.472.180 -2.944.271
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
59.212.755 -1.927.654 55.058.309 -1.689.215
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
503.488.570 20.721.017 321.321.247 14.860.006
DÖNEM KARI (ZARARI)
503.488.570 20.721.017 321.321.247 14.860.006
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
503.488.570 20.721.017 321.321.247 14.860.006
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
267.365.144 69.924.651
Dönem Karı (Zararı)
503.488.570 20.721.017
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
95.620.311 42.937.656
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54.462.040 26.114.874
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.013.571 863.160
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.013.571 863.160
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.335.382 11.626.683
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.004.318 -7.752.178
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22.339.700 19.378.861
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31.945.230 4.871.925
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.135.912 -538.986
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-286.364.776 5.149.686
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-545.276.406 -34.841.225
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-671.633 -29.751
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-544.604.773 -34.811.474
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.399.897 11.562.536
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.399.897 11.562.536
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0 0
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-30.328.548 -1.278.899
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
332.969.355 31.834.441
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-20.070 -121.044
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
332.989.425 31.955.485
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
644.110 1.862.842
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0 0
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.973.390 -3.990.009
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-40.973.390 -3.990.009
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
312.744.105 68.808.359
Alınan Faiz
1.064.226 1.345.456
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-90.794 -229.164
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-46.352.393 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-41.519.028 -14.129.403
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.156.689 814.541
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.156.689 814.541
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-56.675.717 -15.193.944
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-56.675.717 -15.193.944
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 250.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-122.942.253 41.259.338
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 123.282.315
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 123.282.315
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
209.273.408 10.211.476
Kredilerden Nakit Girişleri
209.273.408 10.211.476
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-263.408.253 -48.277.333
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-263.408.253 -48.277.333
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-25.397.445 -11.323.635
Ödenen Temettüler
-35.777.881 -32.500.000
Ödenen Faiz
-12.572.173 -7.191.318
Alınan Faiz
4.940.091 7.057.833
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
102.903.863 97.054.586
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
102.903.863 97.054.586
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
87.670.584 8.795.794
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
190.574.447 105.850.380
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 192.610.189 88.019.560
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
8 697.029.790 151.754.436
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 2.422.055 1.750.422
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
694.607.735 150.004.014
Diğer Alacaklar
9 4.613.637 1.213.740
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 4.613.637 1.213.740
Stoklar
6 47.488.867 17.160.319
Peşin Ödenmiş Giderler
10 23.742.000 5.967.424
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
23.742.000 5.967.424
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 476.019
Diğer Dönen Varlıklar
16 129.133 1.639.098
ARA TOPLAM
965.613.616 266.230.596
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
965.613.616 266.230.596
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
412.408 412.408
Maddi Duran Varlıklar
11 556.174.308 545.153.781
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 42.834.807 28.195.470
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 3.855.471 4.467.663
Peşin Ödenmiş Giderler
10 23.676.065 654.052
Ertelenmiş Vergi Varlığı
34.776.862
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
661.729.921 578.883.374
TOPLAM VARLIKLAR
1.627.343.537 845.113.970
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
25.614.422 9.560.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
25.614.422 9.560.133
Banka Kredileri
7 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 25.614.422 9.560.133
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 0 49.625.875
Ticari Borçlar
8 435.889.092 125.072.991
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 597.393 617.463
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 435.291.699 124.455.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.292.909 648.799
Diğer Borçlar
9 24.992.260 3.506.101
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 24.992.260 3.506.101
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
44.805.592 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.590.067 1.572.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.590.067 1.572.450
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.479 5.106
ARA TOPLAM
536.188.821 189.991.455
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
536.188.821 189.991.455
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
22.678.658 16.016.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
22.678.658 16.016.479
Banka Kredileri
7 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 22.678.658 16.016.479
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 2.699.485 1.794.325
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 2.699.485 1.794.325
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 0 62.370.464
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.378.143 80.181.268
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
561.566.964 270.172.723
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.065.776.573 574.941.247
Ödenmiş Sermaye
17 115.000.000 115.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 108.290.986 108.290.986
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 326.751.616 303.626.979
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 326.751.616 303.626.979
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.570.192 5.337.885
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.675.209 16.499.343
Net Dönem Karı veya Zararı
503.488.570 26.186.054
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.065.776.573 574.941.247
TOPLAM KAYNAKLAR
1.627.343.537 845.113.970
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 100.018.594 79.580.593 -35.861.457 90.198.685 233.936.415 233.936.415
Transferler
2.859.222 87.339.463 -90.198.685
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 0
Dönem Karı (Zararı)
20.721.017 20.721.017 20.721.017
Sermaye Arttırımı
16 14.981.406 14.981.406 14.981.406
Kar Payları
-32.500.000 -32.500.000 -32.500.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
108.290.986 108.290.986 108.290.986
Dönem Sonu Bakiyeler
16 115.000.000 108.290.986 79.580.593 2.859.222 18.978.006 5.861.011 345.429.824 345.429.824
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 115.000.000 108.290.986 303.626.979 5.337.885 16.499.343 26.186.054 574.941.247 574.941.247
Transferler
4.232.307 21.953.747 -26.186.054 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 0
Dönem Karı (Zararı)
503.488.570 503.488.570 503.488.570
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 23.124.637 23.124.637
Kar Payları
-35.777.881 -35.777.881 -35.777.881
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
23.124.637
Dönem Sonu Bakiyeler
16 115.000.000 108.290.986 326.751.616 9.570.192 2.675.209 503.488.570 1.065.776.573 1.065.776.573
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
503.488.570 20.721.017 321.321.247 14.860.006
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
23.124.637 0 30.896.618 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-14.809.934 0 -5.094.957 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
37.934.571 0 35.991.575 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.961.987 0 1.018.991 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
34.972.584 34.972.584
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.124.637 0 30.896.618 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
526.613.207 20.721.017 352.217.865 14.860.006
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
526.613.207 20.721.017 352.217.865 14.860.006
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075082
BIST