***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 04.04.2022Genel Kurul Tarihi 28.04.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.04.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi 193/2 Şişli/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi3 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Mali Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi4 - 2021 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi5 - 2021 Mali Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 Mali Yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin görüşülmesi7 - Yönetim Kurulunun karın kullanım şekli ve nakit kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülmesi8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi9 - Yönetim Kurulumuzun 2021/60 sayılı kararı ile kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Kâr Dağıtım Politikasının pay sahiplerinin onayına, aynı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası, Yönetim Kurulumuzun 2021/65 sayılı kararı ile kabul edilen Çalışanlarımıza Yönelik Tazminat Politikasının pay sahiplerinin bilgisine sunulması10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2022 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız denetçinin seçilmesi11 - 2021 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin 2021 Mali yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2021 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi14 - 2021 Mali Yılında Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin onaylanması15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde sayılan işlemler için Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi16 - Dilekler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Naturelgaz İlan Metni ve Gündem.pdf - İlan MetniEK: 2 Naturelgaz Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Katılanlar Listesi ekte sunulmaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Naturelgaz 2021 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Naturelgaz 2021 Tutanak.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin "2021 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün Şirket Merkezi'nde akdedilmiştir. 2021 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edildiği Olağan Genel Kurul toplantısında1.2021 yılı Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve mali tabloların kabul edilmesine,2.TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara go¨re 30.226.403 TL do¨nem karı, VUK kayıtlarına go¨re ise 26.317.389,91 TL cari yıl do¨nem karı bulundugˆu go¨ru¨lereka)Şirket Esas Sözleşmemizin Karın Tespit ve Tevzii bas¸lıklı 17. maddesi ve Tu¨rk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken genel kanuni yedek akc¸enin ayrılmasına,b)Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca du¨s¸u¨k olan tutarın kar payı olarak dagˆıtılması o¨ngo¨ru¨ldu¨gˆu¨nden VUK kayıtları uyarınca 01.01.2021-31.12.2021 hesap do¨nemine ait gerekli yasal akc¸eler ayrıldıktan sonra olus¸an 23.360.855,43 TL'nin ve gec¸mis¸ do¨nem karlarından gelen toplam 15.419.813,68 TL ile bu tutarların %10'u olan 3.002.788,10 TL'nin ikinci yasal yedek akc¸e ayrılması, bo¨ylelikle toplamda 35.777.881,-TL'nin, pay sahiplerine kar payı olarak dagˆıtılmasına,c)Kar payı ö¨deme tarihinin 09.05.2022 olarak belirlenmesine,3.Şirket Yönetim Kurulu'nun 2021/60 sayılı kararı ile kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikasının kabulüne,4.2022 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere ADAY Bağımsız Denetim ve S.M.M.M A.Ş'nin seçilmesine,karar verilmiştir.Toplantı Tutanağı ve Katılanlar Listesi ekte sunulmaktadır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024802BIST