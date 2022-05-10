***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
10.05.2022 20:13
***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kanunu'nun VII/128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29. maddesi 5. fıkrası uyarınca "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetim Komitesi Tarafından Hazırlanan Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu" ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028878
BIST
18:052.490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 24,46
|Açılış
|: 2.478
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|Önceki Kapanış
|: 2.466
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2.495
En Düşük
2.478
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En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1512
|Açılış
|: 15,3280
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|Önceki Kapanış
|: 15,1350
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15,2694
En Düşük
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18:0516,0889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1478
|Açılış
|: 16,1500
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|Önceki Kapanış
|: 15,9300
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16,1765
En Düşük
15,9282
18:05903,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,03
|Açılış
|: 903,31
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|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
914,72
En Düşük
898,85
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|PNLSN
|13,99
|84.324.999
|% 9,98
|
|PKENT
|229,40
|71.317.220
|% 9,97
|
|UFUK
|45,88
|3.281.190
|% 9,97
|
|ACSEL
|46,80
|14.969.442
|% 9,96
|
|IMASM
|24,12
|17.431.645
|% 9,94
|
|GMTAS
|2,97
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|% -10,00
|
|GEDZA
|24,68
|67.025.021
|% -9,99
|
|ETILR
|9,11
|48.369.268
|% -9,98
|
|SELVA
|15,82
|11.340.282
|% -9,96
|
|AKSGY
|2,14
|32.853.481
|% -7,36
|
|SISE
|20,04
|3.456.366.870
|% 4,05
|
|KRDMD
|16,57
|3.318.744.844
|% 1,47
|
|THYAO
|42,20
|2.803.194.200
|% -0,24
|
|EREGL
|34,62
|2.376.127.782
|% 3,28
|
|ASELS
|24,18
|1.949.401.443
|% 1,85
|
|EKGYO
|2,77
|1.620.111.152
|% 3,36
|
|HLGYO
|2,21
|567.206.375
|% 5,24
|
|KRDMD
|16,57
|3.318.744.844
|% 1,47
|
|YKBNK
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|967.129.222
|% -0,21
|
|DOHOL
|3,84
|719.095.848
|% 4,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2340
|15,2362
|% 1,00
|
|Euro
|16,0696
|16,0889
|% 0,93
|
|Sterlin
|18,7073
|18,8012
|% 0,88
|
|Frank
|15,2457
|15,3376
|% 0,85
|
|Riyal
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|4,0693
|% 0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|-9,89
|
|Altın Gr.
|904
|905
|5,36
|
|Cumhuriyet
|6.153
|6.247
|31,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,52
|21,55
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|10,55
|10,57
|-0,00
|
|B. Petrol
|103
|103
|-3,22
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17:59RYSAS
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