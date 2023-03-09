***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
09.03.2023 21:19
***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kanunu'nun VII/128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29. maddesi 5. fıkrası uyarınca "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetim Komitesi Tarafından Hazırlanan Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu" ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122517
BIST
17:595.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,84
|Açılış
|: 5.458
|
|Önceki Kapanış
|: 5.438
|
5.503
En Düşük
5.432
17:5918,9529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0125
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9891
En Düşük
18,7511
17:5920,1074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1235
|Açılış
|: 20,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2200
|
20,3429
En Düşük
19,8313
17:591.116,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 11,60
|Açılış
|: 1.116,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.104,89
|
1.119,36
En Düşük
1.101,78
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CANTE
|73,70
|124.490.392
|% 10,00
|
|OYAKC
|46,88
|5.315.807.541
|% 10,00
|
|BASCM
|5,94
|2.004.271
|% 10,00
|
|SAMAT
|23,10
|56.027.644
|% 10,00
|
|CMBTN
|588,60
|85.502.966
|% 10,00
|
|EMKEL
|10,35
|618.132.660
|% -10,00
|
|RODRG
|72,25
|55.299.506
|% -9,97
|
|DOBUR
|51,20
|37.717.373
|% -9,94
|
|OTTO
|95,60
|1.843.436
|% -7,00
|
|VANGD
|7,75
|13.919.028
|% -6,40
|
|ISCTR
|14,20
|8.058.179.141
|% -0,49
|
|EREGL
|42,98
|8.047.782.858
|% -0,09
|
|AKBNK
|19,81
|6.971.411.907
|% -0,60
|
|YKBNK
|11,73
|6.608.150.178
|% 1,21
|
|OYAKC
|46,88
|5.315.807.541
|% 10,00
|
|YKBNK
|11,73
|6.608.150.178
|% 1,21
|
|ISCTR
|14,20
|8.058.179.141
|% -0,49
|
|AKBNK
|19,81
|6.971.411.907
|% -0,60
|
|DGGYO
|23,56
|5.117.925.791
|% 9,99
|
|SKBNK
|2,62
|745.036.989
|% -2,60
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9468
|18,9529
|% 0,07
|
|Euro
|20,0648
|20,1074
|% 0,62
|
|Sterlin
|22,5234
|22,6364
|% 0,65
|
|Frank
|20,1833
|20,3048
|% 0,70
|
|Riyal
|5,0353
|5,0605
|% 0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|17,27
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.116
|11,60
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|31,00
|
|Tam
|7.569
|7.635
|49,00
|
|Yarım
|3.698
|3.736
|24,00
|
|Çeyrek
|1.849
|1.868
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,08
|20,10
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,26
|12,27
|0,06
|
|B. Petrol
|81,58
|81,58
|-1,08
|
Seans Raporu
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