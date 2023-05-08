***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
08.05.2023 19:06
***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.03.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kanunu'nun VII/128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29. maddesi 5. fıkrası uyarınca "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetim Komitesi Tarafından Hazırlanan Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu" ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148282
BIST
17:594.562
En Yüksek
|Değişim
|: 3,66%
|| 161,18
|Açılış
|: 4.433
|
|Önceki Kapanış
|: 4.401
|
4.578
En Düşük
4.374
17:5919,5111
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0027
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5050
|
19,6977
En Düşük
19,4540
17:5921,5090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0089
|Açılış
|: 22,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4700
|
21,5849
En Düşük
21,4429
17:591.271,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,54
|Açılış
|: 1.271,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,25
|
1.278,51
En Düşük
1.262,37
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ZEDUR
|35,94
|3.570.468
|% 9,98
|
|PAMEL
|160,30
|87.610.471
|% 9,95
|
|BRLSM
|7,41
|50.113.907
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,50
|70.690.823
|% 7,30
|
|SAFKR
|12,74
|21.842.582
|% 6,97
|
|GRTRK
|25,22
|156.782.535
|% -9,99
|
|LIDER
|64,80
|55.437.983
|% -9,94
|
|ALFAS
|274,50
|552.397.670
|% -5,93
|
|EUPWR
|66,20
|1.615.044.926
|% -5,43
|
|GLCVY
|18,55
|23.328.537
|% -5,41
|
|THYAO
|132,80
|3.533.215.468
|% 5,82
|
|KRDMD
|14,43
|2.566.221.955
|% 7,53
|
|EREGL
|30,62
|2.237.778.081
|% 2,20
|
|ISCTR
|11,71
|2.105.421.692
|% 9,95
|
|SISE
|38,40
|1.905.064.185
|% 4,23
|
|EKGYO
|5,55
|1.041.718.791
|% 5,11
|
|ISCTR
|11,71
|2.105.421.692
|% 9,95
|
|KRDMD
|14,43
|2.566.221.955
|% 7,53
|
|YKBNK
|9,91
|1.755.671.838
|% 7,72
|
|SKBNK
|2,24
|352.419.460
|% 6,67
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5022
|19,5111
|% -0,01
|
|Euro
|21,5044
|21,5090
|% 0,04
|
|Sterlin
|24,5766
|24,6998
|% 0,00
|
|Frank
|21,8613
|21,9930
|% 0,13
|
|Riyal
|5,1853
|5,2113
|% -0,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.027
|2.027
|9,75
|
|Altın Gr.
|1.272
|1.272
|5,59
|
|Cumhuriyet
|9.231
|9.371
|19,00
|
|Tam
|9.182
|9.416
|5,23
|
|Yarım
|4.545
|4.630
|1,00
|
|Çeyrek
|2.252
|2.301
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,66
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|16,08
|16,10
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,86
|76,86
|1,56
|