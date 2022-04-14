***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuÇAYKUR bünyesindeki 17 adet Fabrika için Doğalgaz (LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) veya CNG (Sıkıştırılmış Doğal Gaz)) alımı (355.700.000 kWh)İhaleyi Açan TarafÇay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) Satınalma Dairesi Başkanlığıİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi14/04/2022İhalenin Sonuçlandığı Tarih14/04/2022İhale SonucuEn iyi teklif Şirketimiz tarafından verilmiştir.İhale Bedeli443.154.500 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarÇay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 17 adet fabrika için açmış olduğu ihale kayıt numarası 2022/353687 olan Doğalgaz (LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) veya CNG (Sıkıştırılmış Doğal Gaz)) İhalesi için 14 Nisan 2022 tarihinde teklif verilmiş olup, şirketimiz dâhil toplam 5 firmanın katıldığı ihalede 17 adet fabrika için en iyi teklifin şirketimiz tarafından verildiği ihale komisyonunca katılımcılar huzurunda açıklanmıştır. İhale Sözleşmesi'nin imzalanması için, ihale mevzuatına göre, yasal itiraz süresinin geçmesini takiben Sözleşmeye Davet yazısının gelmesi beklenecektir. Süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.İhaleye konu 355.700.000 kWh enerji, 33.430.451,13 Sm3 olup, söz konusu miktar Şirketimiz 2021 yılı toplam satış hacminin %16,5'ine tekabül etmektedir. İhale konusu doğal gazın, geçmiş yıllarda olduğu gibi Mayıs 2022 tarihinden itibaren 2022 yılı sonuna kadar tüketilmesi beklenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020845BIST