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***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

14.04.2022 19:45
***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

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Bildirim İçeriği

İhale Konusu
ÇAYKUR bünyesindeki 17 adet Fabrika için Doğalgaz (LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) veya CNG (Sıkıştırılmış Doğal Gaz)) alımı (355.700.000 kWh)
İhaleyi Açan Taraf
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) Satınalma Dairesi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
14/04/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
14/04/2022
İhale Sonucu
En iyi teklif Şirketimiz tarafından verilmiştir.
İhale Bedeli
443.154.500 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 17 adet fabrika için açmış olduğu ihale kayıt numarası 2022/353687 olan Doğalgaz (LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) veya CNG (Sıkıştırılmış Doğal Gaz)) İhalesi için 14 Nisan 2022 tarihinde teklif verilmiş olup, şirketimiz dâhil toplam 5 firmanın katıldığı ihalede 17 adet fabrika için en iyi teklifin şirketimiz tarafından verildiği ihale komisyonunca katılımcılar huzurunda açıklanmıştır. İhale Sözleşmesi'nin imzalanması için, ihale mevzuatına göre, yasal itiraz süresinin geçmesini takiben Sözleşmeye Davet yazısının gelmesi beklenecektir. Süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
İhaleye konu 355.700.000 kWh enerji, 33.430.451,13 Sm3 olup, söz konusu miktar Şirketimiz 2021 yılı toplam satış hacminin %16,5'ine tekabül etmektedir. İhale konusu doğal gazın, geçmiş yıllarda olduğu gibi Mayıs 2022 tarihinden itibaren 2022 yılı sonuna kadar tüketilmesi beklenmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020845


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ASUZU 89,10 68.899.928 % 10,00  
IHAAS 15,40 14.203.462 % 10,00  
ESCAR 34,00 95.536.222 % 9,96  
EKGYO 2,98 2.561.522.194 % 9,96  
MMCAS 3,87 2.028.921 % 9,94  
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