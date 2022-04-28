***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuÇAYKUR bünyesindeki 17 adet Fabrika için Doğalgaz [LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) veya CNG (Sıkıştırılmış Doğal Gaz)] alımı (355.700.000 kWh)İhaleyi Açan TarafÇay İşletmeleri Genel Müdürlüğü(ÇAYKUR) Satınalma Dairesi Başkanlığıİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi14/04/2022İhalenin Sonuçlandığı Tarih14/04/2022İhale SonucuSözleşme imzalandı.İhale Bedeli443.154.500 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)Açıklamalar14.04.2022 tarihinde gerçekleşen, "Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 17 adet fabrika için açmış olduğu ihale kayıt numarası 2022/353687 olan Doğalgaz (LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) veya CNG (Sıkıştırılmış Doğal Gaz)) İhalesi için en iyi teklifin Şirketimizce verildiği 14 Nisan 2022 tarihinde duyurulmuş olup, ihaleye konu 355.700.000 kWh enerji (33.430.451,13 Sm3) doğal gaz tedariki için Çaykur ile Şirketimiz arasında Sözleşme 28.04.2022 (bugün) tarihinde imzalanmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024787BIST