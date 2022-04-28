***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
28.04.2022 15:20
***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
ÇAYKUR bünyesindeki 17 adet Fabrika için Doğalgaz [LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) veya CNG (Sıkıştırılmış Doğal Gaz)] alımı (355.700.000 kWh)
İhaleyi Açan Taraf
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü(ÇAYKUR) Satınalma Dairesi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
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İhaleye Teklif Verme Tarihi
14/04/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
14/04/2022
İhale Sonucu
Sözleşme imzalandı.
İhale Bedeli
443.154.500 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
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Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
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Açıklamalar
14.04.2022 tarihinde gerçekleşen, "Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 17 adet fabrika için açmış olduğu ihale kayıt numarası 2022/353687 olan Doğalgaz (LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) veya CNG (Sıkıştırılmış Doğal Gaz)) İhalesi için en iyi teklifin Şirketimizce verildiği 14 Nisan 2022 tarihinde duyurulmuş olup, ihaleye konu 355.700.000 kWh enerji (33.430.451,13 Sm3) doğal gaz tedariki için Çaykur ile Şirketimiz arasında Sözleşme 28.04.2022 (bugün) tarihinde imzalanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024787
BIST