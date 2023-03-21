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***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

21.03.2023 16:42
***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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Bildirim İçeriği

İhale Konusu
ÇAYKUR bünyesindeki 18 adet Fabrika için Doğalgaz (LNG(Sıvılaştırılmış Doğal Gaz)) veya (CNG(Sıkıştırılmış Doğal Gaz)) alımı (330.000.000 kWh)
İhaleyi Açan Taraf
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü(ÇAYKUR) Satınalma Dairesi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
21/03/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
21/03/2023
İhale Sonucu
13 adet fabrika için en iyi teklif Şirketimiz tarafından verilmiştir.
İhale Bedeli
403,1 milyon TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün açmış olduğu ihale kayıt numarası 2023/153590 olan Doğalgaz LNG(Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) veya CNG(Sıkıştırılmış Doğal Gaz) İhalesi için 21 Mart 2023 tarihinde teklif verilmiş olup, 13 fabrika için teklifimizin en iyi teklif olduğu, ihalenin yürütüldüğü elektronik ortam olan Kamu İhale Kurumu'na ait EKAP Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda Durum İzleme Ekranında katılımcılara yapılan açıklama ile öğrenilmiştir. İhale Sözleşmesi'nin imzalanması için, Çaykur'un İhale Sonucu Kararı beklenecek olup, sonrasında da 10 günlük resmi itiraz süresinin geçmesini takiben Sözleşme'ye Davet yazısının gelmesi beklenecektir. Süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. 
    
İhalede kazanılan 239.000.000 kWh enerji, karşılığı 22,5 milyon Sm3 olup, söz konusu miktar Şirketimizin geçen yılki (2022 yılı) toplam satış hacminin %9,85'ine tekabül etmektedir. Geçen yıl kazanılan Çaykur İhalesi kapsamında 2022 yılında Çaykur'a yapılan satışların toplam hacmi 22,6 milyon Sm3'dür. İhale konusu doğal gazın, geçmiş yıllarda olduğu gibi Nisan 2023 tarihinden itibaren 2023 yılı sonuna kadar tüketilmesi beklenmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126761


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FENER 64,00 521.341.234 % 9,97  
BVSAN 63,50 488.025.900 % 9,96  
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Yarım 3.948 3.985 -48,00  
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