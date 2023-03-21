***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuÇAYKUR bünyesindeki 18 adet Fabrika için Doğalgaz (LNG(Sıvılaştırılmış Doğal Gaz)) veya (CNG(Sıkıştırılmış Doğal Gaz)) alımı (330.000.000 kWh)İhaleyi Açan TarafÇay İşletmeleri Genel Müdürlüğü(ÇAYKUR) Satınalma Dairesi Başkanlığıİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi21/03/2023İhalenin Sonuçlandığı Tarih21/03/2023İhale Sonucu13 adet fabrika için en iyi teklif Şirketimiz tarafından verilmiştir.İhale Bedeli403,1 milyon TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarÇay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün açmış olduğu ihale kayıt numarası 2023/153590 olan Doğalgaz LNG(Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) veya CNG(Sıkıştırılmış Doğal Gaz) İhalesi için 21 Mart 2023 tarihinde teklif verilmiş olup, 13 fabrika için teklifimizin en iyi teklif olduğu, ihalenin yürütüldüğü elektronik ortam olan Kamu İhale Kurumu'na ait EKAP Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda Durum İzleme Ekranında katılımcılara yapılan açıklama ile öğrenilmiştir. İhale Sözleşmesi'nin imzalanması için, Çaykur'un İhale Sonucu Kararı beklenecek olup, sonrasında da 10 günlük resmi itiraz süresinin geçmesini takiben Sözleşme'ye Davet yazısının gelmesi beklenecektir. Süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.İhalede kazanılan 239.000.000 kWh enerji, karşılığı 22,5 milyon Sm3 olup, söz konusu miktar Şirketimizin geçen yılki (2022 yılı) toplam satış hacminin %9,85'ine tekabül etmektedir. Geçen yıl kazanılan Çaykur İhalesi kapsamında 2022 yılında Çaykur'a yapılan satışların toplam hacmi 22,6 milyon Sm3'dür. İhale konusu doğal gazın, geçmiş yıllarda olduğu gibi Nisan 2023 tarihinden itibaren 2023 yılı sonuna kadar tüketilmesi beklenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126761BIST