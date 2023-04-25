***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuÇAYKUR bünyesindeki 18 adet Fabrika için Doğalgaz LNG(Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) veya CNG(Sıkıştırılmış Doğal Gaz) alımı (330.000.000 kWh)İhaleyi Açan TarafÇay İşletmeleri Genel Müdürlüğü(ÇAYKUR) Satınalma Dairesi Başkanlığıİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi21/03/2023İhalenin Sonuçlandığı Tarih21/03/2023İhale Sonucu13 adet fabrika için en iyi teklif Şirketimiz tarafından verilmiştir.İhale Bedeli403,1 milyon TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)Açıklamalar21.03.2023 tarihinde gerçekleşen, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 18 adet fabrika için açmış olduğu ihale kayıt numarası 2023-153590 olan Doğalgaz (LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) veya CNG (Sıkıştırılmış Doğal Gaz)) tedariği ihalesinde 13 fabrika için en iyi teklifin Şirketimizce verildiği 21.03.2023 tarihinde duyurulmuş olup, ihaleyle kazanılan 239.000.000 kWh enerji (22,5 milyon Sm3) doğal gaz tedariki için Çaykur ile Şirketimiz arasında Sözleşme 25.04.2023 (bugün) tarihinde imzalanmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140730BIST