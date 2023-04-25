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***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

25.04.2023 15:29
***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
ÇAYKUR bünyesindeki 18 adet Fabrika için Doğalgaz LNG(Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) veya CNG(Sıkıştırılmış Doğal Gaz) alımı (330.000.000 kWh)
İhaleyi Açan Taraf
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü(ÇAYKUR) Satınalma Dairesi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
21/03/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
21/03/2023
İhale Sonucu
13 adet fabrika için en iyi teklif Şirketimiz tarafından verilmiştir.
İhale Bedeli
403,1 milyon TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

     21.03.2023 tarihinde gerçekleşen, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 18 adet fabrika için açmış olduğu ihale kayıt numarası 2023-153590 olan Doğalgaz (LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) veya CNG (Sıkıştırılmış Doğal Gaz)) tedariği ihalesinde 13 fabrika için en iyi teklifin Şirketimizce verildiği 21.03.2023 tarihinde duyurulmuş olup, ihaleyle kazanılan 239.000.000 kWh enerji (22,5 milyon Sm3) doğal gaz tedariki için Çaykur ile Şirketimiz arasında Sözleşme 25.04.2023 (bugün) tarihinde imzalanmıştır.
 
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140730


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OBASE 17,07 28.893.688 % 4,02  
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Tam 9.049 9.249 57,00  
Yarım 4.419 4.515 21,00  
Çeyrek 2.210 2.271 10,00  
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