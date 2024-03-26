***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuÇaykur bünyesindeki 18 adet Fabrika için Doğalgaz LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) ve CNG (Sıkıştırılmış Doğal Gaz) alımı (325.000.000 kWh)İhaleyi Açan TarafÇay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) Satınalma Dairesi Başkanlığıİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi25/03/2024İhalenin Sonuçlandığı Tarih26/03/2024İhale SonucuEn iyi teklif Şirketimiz tarafından verilmiştirİhale Bedeli528.972.500 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarÇay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 18 adet fabrika için açmış olduğu ihale kayıt numarası 2024-199135 olan Doğalgaz LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) CNG (Sıkıştırılmış Doğalgaz) ihalesi için 25 Mart 2024 tarihinde teklif verilmiş olup şirketimiz dahil toplam 6 firmanın katıldığı ihalede, 18 adet fabrikanın tamamı için en iyi teklifin şirketimiz tarafından verildiği ihale Komisyonu tarafından EKAP üzerinden bugün açıklanmıştır.İhale Sözleşmesi'nin imzalanması için ihale mevzuatı uyarınca itiraz süresinin geçmesini takiben Sözleşmeye Davet yazısının gelmesi beklenecektir.İhaleye konu 325.000.000 kWh enerji, 30.545.113 Sm3 doğal gaz karşılığı olup söz konusu miktar Şirketimiz 2023 yılı toplam satış hacminin %12,2'sine tekabül etmektedir. İhale konusu doğal gazın geçmiş yıllarda olduğu gibi 2024 yılı Nisan ayı sonundan itibaren yıl sonuna kadar tüketilmesi beklenmektedir.Süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.SaygılarımızlaNaturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262880BIST