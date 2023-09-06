***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.11.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu borçlanma aracı ihraç belgesi başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.08.2023 tarih ve 51/1051 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup Şirketimiz tarafından 500.000.000,-TL nominal tutara kadar, tek seferde veya birden çok seferde, TL cinsinden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, ihraç belgesi eki ve halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihracı başvuru formu ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192280BIST