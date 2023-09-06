***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
06.09.2023 19:11
***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu borçlanma aracı ihraç belgesi başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.08.2023 tarih ve 51/1051 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup Şirketimiz tarafından 500.000.000,-TL nominal tutara kadar, tek seferde veya birden çok seferde, TL cinsinden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, ihraç belgesi eki ve halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihracı başvuru formu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192280
BIST
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18:058.182
En Düşük
|Değişim
|: -0,66%
|| -54,47
|Açılış
|: 8.292
|
|Önceki Kapanış
|: 8.236
|
8.128
En Yüksek
8.299
18:0526,8271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0573
|Açılış
|: 26,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7950
|
26,8713
En Düşük
26,4038
18:0528,7825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0613
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,9675
En Düşük
28,4686
18:051.653,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -4,03
|Açılış
|: 1.653,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,18
|
1.663,56
En Düşük
1.634,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARZUM
|56,10
|44.895.842
|% 10,00
|
|EGEEN
|7.909,00
|740.292.989
|% 10,00
|
|MIATK
|426,90
|545.283.458
|% 10,00
|
|ONCSM
|247,60
|203.570.501
|% 10,00
|
|GRNYO
|11,00
|82.183.608
|% 10,00
|
|ISKPL
|12,24
|42.624.752
|% -10,00
|
|KENT
|387,00
|4.723.006
|% -10,00
|
|BRSAN
|727,20
|411.352.238
|% -9,99
|
|CMENT
|181,50
|3.470.713
|% -9,97
|
|BALAT
|20,52
|4.010.194
|% -9,92
|
|ASELS
|41,18
|10.583.338.712
|% 6,96
|
|IZENR
|65,55
|9.407.877.120
|% -8,70
|
|EREGL
|46,46
|8.797.847.830
|% 1,00
|
|ISCTR
|24,56
|8.058.224.355
|% 4,16
|
|EKGYO
|9,24
|7.330.830.255
|% -2,12
|
|EKGYO
|9,24
|7.330.830.255
|% -2,12
|
|YKBNK
|16,89
|6.302.423.864
|% -1,46
|
|ISCTR
|24,56
|8.058.224.355
|% 4,16
|
|ZOREN
|4,83
|1.400.487.575
|% -1,63
|
|HALKB
|15,80
|4.192.057.658
|% 7,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8156
|26,8214
|% 0,19
|
|Euro
|28,7711
|28,7818
|% 0,21
|
|Sterlin
|33,4340
|33,6016
|% -0,27
|
|Frank
|29,9606
|30,1411
|% -0,02
|
|Riyal
|7,1290
|7,1647
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-8,69
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.653
|-4,13
|
|Cumhuriyet
|11.253
|11.423
|-22,00
|
|Tam
|10.985
|11.103
|-41,00
|
|Yarım
|5.510
|5.573
|-29,00
|
|Çeyrek
|2.746
|2.786
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,18
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|19,95
|19,98
|-0,29
|
|B. Petrol
|90,58
|90,58
|0,54
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59IMASM
Yüzde -3.54 oranında düşüşle 18.52 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 743, 180 adet işlem
-
17:58SAYAS
Yüzde -3.08 oranında düşüşle 77.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 178, 937 adet işlem
-
17:56ISMEN
Yüzde -3.10 oranında düşüşle 40.00 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 266, 972 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 8, 241 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 155, 808.00 milyon TL de
-
17:55DGNMO
Yüzde 9.54 oranında artışla 12.75 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 959, 255 adet işlem