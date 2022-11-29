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***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

29.11.2022 18:45
***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihraç edilmesi hakkında karar alınması ve SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 29.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 29.11.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 29.11.2022 tarihinde, Şirketimiz Esas Sözleşmenin 18 nolu maddesinde verilen yetkiye istinaden 500.000.000,-TL'ye (beş yüz milyon Türk Lirası) kadar nominal değerde, azami 4 (dört) yıla kadar çeşitli vadelerde, Türk Lirası cinsinden yurt içinde, bir veya birden çok seferde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmasına imkan verecek şekilde borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraçla ilgili tüm şart ve esasların belirlenmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda ihraç edilecek tahvillerin Kurul kaydına alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna, kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul Anonim Şirketine ve sair diğer tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına karar verilmiş, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ne gerekli izin başvuruları bugün yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082971


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