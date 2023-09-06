***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracı belgesi başvurusu hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 29.11.2022İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 29.11.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 31.08.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 31.08.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu borçlanma aracı ihraç belgesi başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.08.2023 tarih ve 51/1051 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup Şirketimiz tarafından 500.000.000,-TL nominal tutara kadar, tek seferde veya birden çok seferde, TL cinsinden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, ihraç belgesi eki ve halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihracı başvuru formu ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Ek 1-Basvuru Formu.pdfEK: 2 Ihrac Belgesi_SPK onayli.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192279BIST