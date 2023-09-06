***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
06.09.2023 19:11
***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracı belgesi başvurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 29.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 29.11.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 31.08.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 31.08.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu borçlanma aracı ihraç belgesi başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.08.2023 tarih ve 51/1051 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup Şirketimiz tarafından 500.000.000,-TL nominal tutara kadar, tek seferde veya birden çok seferde, TL cinsinden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, ihraç belgesi eki ve halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihracı başvuru formu ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ek 1-Basvuru Formu.pdf
EK: 2 Ihrac Belgesi_SPK onayli.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192279
BIST