***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarNaturelgaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamesinin ekleri tarafınıza sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919319BIST