***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 yılı faaliyetlerinden elde edilen karın dağıtımına ilişkin Genel Kurul KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 04.04.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.04.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, NTGAZ, TRENTGZ00014 Peşin 0,3111120 31,1112 10 0,2800008 28,00008Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 09.05.2022 09.05.2022 11.05.2022 10.05.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, NTGAZ, TRENTGZ00014 0 0Ek AçıklamalarTFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara go¨re 30.226.403 TL do¨nem karı, VUK kayıtlarına go¨re ise 26.317.389,91 TL cari yıl do¨nem karı bulundugˆu go¨ru¨lereka)¸Şirket Esas Sözleşmemizin Karın Tespit ve Tevzii bas¸lıklı 17. maddesi ve Tu¨rk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken genel kanuni yedek akc¸enin ayrılmasına,b)Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca du¨s¸u¨k olan tutarın kar payı olarak dagˆıtılması o¨ngo¨ru¨ldu¨gˆu¨nden VUK kayıtları uyarınca 01.01.2021-31.12.2021 hesap do¨nemine ait gerekli yasal akc¸eler ayrıldıktan sonra olus¸an 23.360.855,43 TL'nin ve gec¸mis¸ do¨nem karlarından gelen toplam 15.419.813,68 TL ile bu tutarların %10'u olan 3.002.788,10 TL'nin ikinci yasal yedek akc¸e ayrılması, bo¨ylelikle toplamda 35.777.881,-TL'nin, pay sahiplerine kar payı olarak dagˆıtılmasına,c)Kar payı ö¨deme tarihinin 09.05.2022 olarak belirlenmesine,karar verilmiştir.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUNATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 115.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 5.337.884,93* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 30.226.403 26.317.389,914. Vergiler ( - ) 4.040.349 1.727.015,775. Net Dönem Kârı 26.186.054 24.590.374,146. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.229.518,71 1.229.518,718. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 24.956.535,29 23.360.855,43Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 177.794 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 25.134.329,29 23.360.855,4311. Ortaklara Birinci Kâr Payı 5.750.000 5.750.000* Nakit 5.750.000 5.750.000* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 14.608.067,32 14.608.067,3216. Genel Kanuni Yedek Akçe 3.002.788,1 3.002.788,117. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 2.853.003,19 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 16.499.343 15.419.813,68Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 32.200.092,9 0 129,02 0,2800008 28,00008TOPLAM 32.200.092,9 0 129,02 0,2800008 28,00008Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları*Kar dağıtımında imtiyazlı pay grubu yoktur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024806BIST