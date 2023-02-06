***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve EPDK mevzuatına uyum amacıyla Esas Sözleşmesinin tadili hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.02.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 06.02.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 03.02.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında1. Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 3.500.000.000 Türk Lirası olarak belirlenerek Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 3.500.000.000 Türk Lirası'na artırılması ve Yönetim Kuruluna verilen yetki süresinin yenilenmesi amacıyla Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin ekteki şekilde tadiline ve bu amaçla madde tadil tasarısına uygun görüş alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,2. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin, 23.09.2022 tarihli ve 31962 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 13. maddesiyle uyumunun sağlanması amacıyla Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 7. maddesinin karar ekinde yer aldığı şekliyle tadiline ve bu amaçla madde tadil tasarısına uygun görüş alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,3. Sermaye Piyasası Kurulu onayını müteakip T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına ve Bakanlık onayını takiben, tadil metinlerinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına,karar verilmiştir.Şirketimiz esas sözleşmesinin 6 ve 7. maddelerine dair tadil tasarısı ekte sunulmaktadır.Bahsi geçen esas sözleşme değişikliği başvurusu, yalnızca esas sözleşme değişikliği olup herhangi bir şekilde bir sermaye artırımı kararı anlamı taşımamaktadır. SPK başvurusu bugün (06.02.2023) yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110138BIST