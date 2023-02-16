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***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.02.2023 18:18
***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi ıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.02.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 06.02.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.02.2023

Ek Açıklamalar
06.02.2023 tarihli Özel Durum Açıklamamız kapsamında EPDK mevzuatına uyum sağlanması amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 7. maddesinin ve ayrıca Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 3.500.000.000 Türk Lirası'na artırılması ve Yönetim Kuruluna verilen yetki süresinin yenilenmesi amacıyla Esas Sözleşmenin 6. Maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz uygun bulunmuş ve izin yazısı bugün teslim alınmıştır.
Konu hakkında Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılması ve gerekli izinlerin alınmasını müteakip esas sözleşme değişikliği ilk Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Bahsi geçen esas sözleşme değişikliği başvurusu, yalnızca esas sözleşme değişikliği olup herhangi bir şekilde bir sermaye artırımı kararı anlamı taşımamaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114468


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