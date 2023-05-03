***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artımına İlişkin Tescil ve TTSG'de İlanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.02.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 06.02.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 16.02.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2023Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 03.05.2023Ek Açıklamalar06.02.2023 ve 16.02.2023 tarihli Özel Durum Açıklamalarımız kapsamında EPDK mevzuatına uyum sağlanması amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 7. maddesinin ve ayrıca Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 3.500.000.000 Türk Lirası'na artırılması ve Yönetim Kuruluna verilen yetki süresinin yenilenmesi amacıyla Esas Sözleşmenin 6. Maddesinin tadiline ilişkin Esas Sözleşme değişikliği 29.03.2023 tarihli açıklamamız da belirtildiği üzere 29.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı ile kabul edilmiş olup, söz konusu esas sözleşme değişikliği, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından bugün (03.05.2023) tescil edilmiş ve 03.05.2023 tarih ve 10823 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Bahsi geçen esas sözleşme değişikliği başvurusu, yalnızca esas sözleşme değişikliği olup herhangi bir şekilde bir sermaye artırımı kararı anlamı taşımamaktadır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146308BIST