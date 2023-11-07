***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiTarlaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüMuş İli Bulunak İlçesi Esenlik Köyü 1015 ve 1053 nolu parsellerde kayıtlı toplam 442.018,77 metrekare tarlaAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi03.11.2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli22.387.187, 00 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%0,65Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%9,73Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%1,41Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%2,64İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,59Alım KoşullarıSatın Alma Bedeli Peşin Olarak Ödenmiştirİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih07.11.2023Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriYatırım amaçlı/OlumluKarşı TarafGerçek Kişi MaliklerKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliğiİlişki yokVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık/Emsal KarşılaştırmaDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin 17.10.2023 tarihinde kamuoyu ile paylaştığı Muş İli Bulanık İlçesinde yapılması planlanan 18.761,08 KWP lık GES yatırımı doğrultusunda bugün (07.11.2023) Muş İli Bulanık İlçesi Esenlik Köyünde bulunan 1015 ve 1053 nolu parsellerde kayıtlı toplam 442.018,77 metrekare tarla vasfında arazi toplam 22.387.187,00 TL bedelle satın alınmış olup, tapu devri gerçekleşmiş ve de Şirketimiz adına tescilleri yapılmıştır. Yapılan bu yatırım 6. Bölge Yatırım Teşvikleri kapsamında %50 vergi teşviğinden yararlanmaktadır.Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215384BIST