***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
07.11.2023 19:35
***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Tarla
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Muş İli Bulunak İlçesi Esenlik Köyü 1015 ve 1053 nolu parsellerde kayıtlı toplam 442.018,77 metrekare tarla
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03.11.2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
22.387.187, 00 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%0,65
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%9,73
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%1,41
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%2,64
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,59
Alım Koşulları
Satın Alma Bedeli Peşin Olarak Ödenmiştir
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
07.11.2023
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Yatırım amaçlı/Olumlu
Karşı Taraf
Gerçek Kişi Malikler
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
İlişki yok
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık/Emsal Karşılaştırma
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 17.10.2023 tarihinde kamuoyu ile paylaştığı Muş İli Bulanık İlçesinde yapılması planlanan 18.761,08 KWP lık GES yatırımı doğrultusunda bugün (07.11.2023) Muş İli Bulanık İlçesi Esenlik Köyünde bulunan 1015 ve 1053 nolu parsellerde kayıtlı toplam 442.018,77 metrekare tarla vasfında arazi toplam 22.387.187,00 TL bedelle satın alınmış olup, tapu devri gerçekleşmiş ve de Şirketimiz adına tescilleri yapılmıştır. Yapılan bu yatırım 6. Bölge Yatırım Teşvikleri kapsamında %50 vergi teşviğinden yararlanmaktadır.
Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215384
BIST