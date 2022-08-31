***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
31.08.2022 12:15
***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 31.08.2022 tarih ve E-18454353-100.06-10969 sayılı yazısına cevaben Şirketimizin payları üzerinde gerçekleştiği belirtilen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı 'Özel Durumlar Tebliği'ne göre Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059057
BIST
12:433.167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,55
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.189
En Düşük
3.160
12:4318,2070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0057
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2259
En Düşük
18,1408
12:4318,1691
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0414
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2824
En Düşük
18,1494
12:431.002,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -5,01
|Açılış
|: 1.002,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
1.001,28
BIST En Aktif Hisseler12:41
|ATSYH
|143,00
|1.328.470
|% 10,00
|
|KONTR
|234,50
|279.212.072
|% 9,99
|
|SMRTG
|37,44
|50.013.742
|% 9,99
|
|PETUN
|31,36
|21.754.046
|% 9,96
|
|DOGUB
|9,51
|5.353.661
|% 9,94
|
|ESCAR
|43,20
|3.032.078
|% -10,00
|
|KAPLM
|63,45
|762.288
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|1.638.974
|% -9,98
|
|DIRIT
|3,66
|56.865
|% -6,15
|
|FENER
|59,85
|227.194.247
|% -5,60
|
|THYAO
|72,15
|3.825.917.646
|% 2,41
|
|GARAN
|23,14
|1.637.516.563
|% -4,46
|
|HALKB
|8,35
|1.556.400.680
|% 6,51
|
|PETKM
|13,62
|1.250.363.977
|% 1,26
|
|EKGYO
|4,02
|1.120.565.237
|% -0,25
|
|EKGYO
|4,02
|1.120.565.237
|% -0,25
|
|HALKB
|8,35
|1.556.400.680
|% 6,51
|
|VAKBN
|7,06
|1.108.444.284
|% 6,17
|
|YKBNK
|6,80
|989.735.773
|% -0,87
|
|ISCTR
|7,84
|730.052.442
|% -1,51
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1914
|18,1949
|% -0,04
|
|Euro
|18,1621
|18,1693
|% -0,23
|
|Sterlin
|21,1100
|21,2159
|% 0,02
|
|Frank
|18,5244
|18,6360
|% -0,23
|
|Riyal
|4,8286
|4,8528
|% 0,16
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-12,29
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-4,97
|
|Cumhuriyet
|6.697
|6.798
|-65,00
|
|Tam
|6.730
|6.781
|-51,00
|
|Yarım
|3.279
|3.315
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.657
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,06
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|10,55
|10,56
|-0,22
|
|B. Petrol
|95,12
|95,12
|-2,72
|