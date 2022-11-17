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***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.11.2022 18:53
***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Konya İli Karatay İlçesi'nde toplam kurulu gücü 2.400,84 kWp olacak şekilde Güneş Enerji Santrali ("GES") yapımına ilişkin olarak, MERAM Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin ilgili 5/1h maddesi kapsamında Şirketimize Çağrı Mektubu verilmiştir. GES Yatırımı ile yıllık 3.991 MWs elektrik üretilmesi ve yatırımın 2023 yılının ilk çeyreği içerisinde tamamlanması ve devreye alınması öngörülmektedir. GES Yatırımımız ile ülkemizin temiz enerji üretimine destek olunması, doğanın korunması ve Şirketimizin karbon nötr hedeflerine katkı sağlanması amaçlanmakta, ilaveten doğa dostu enerji üretimi ile maliyet tasarrufu sağlanması ve verimliliğimizin arttırılması hedeflenmektedir. Bu hedeflere uygun olarak, üretilecek elektriğin, öncelikli olarak Konya Dökme CNG Tesisimizin elektrik ihtiyacının tamamını karşılaması, fazlasının ise ilgili düzenlemeler uyarınca ilgili kurumlarca verilecek izne tabi olmak üzere diğer tesislerimizde kullanılması veya şebekeye verilmesi planlamaktadır. Şirketimizce Yatırım Teşvik Belgesi için de başvuru yapılacak ve gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080983


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