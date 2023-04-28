***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.11.2022,28.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar17.11.2022 ve 28.12.2022 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirttiğimiz Konya İli Karatay İlçesi'nde toplam kurulu gücü 2.421,98 kWp olan Güneş Enerji Santrali ("GES") projemizin 28.04.2023 (bugün) tarihinde Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ("TEDAŞ") tarafından geçici kabul yapılmış olup, GES elektrik üretimine başlamıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143328BIST