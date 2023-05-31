***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTrakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi ("Trakyagaz") tarafından gerçekleştirilen Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) ihalesi sonucunda 19 ilçe için toplam 107.069.789 Sm3'lük "CNG Alım İşi Sözleşmesi" Şirketimiz tarafından bugün (31.05.2023) imzalanmıştır. 2022 yılında Trakyagaz'ın lisans sahibi olduğu dağıtım bölgesinde 14 ilçeye CNG ikmali Şirketimizce gerçekleştirilmiş olup bu yeni ihale ve sözleşme ile birlikte ikmal edeceğimiz ilçe sayısı 19'a çıkmıştır. Sözleşmeye göre anılan miktarın 43.696.388 Sm3'ünün 2023 yılında, 63.373.401 Sm3'nün ise 2024 yılında tüketilmesi beklenmektedir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155103BIST