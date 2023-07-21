***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu"Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve 17.4 (27.02.2015 tr. ve 5/225 s.k.) sayılı İlke Kararı uyarınca Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak görev yapmak üzere hakim ortağımız Global Yatırım Holding A.Ş.'nin Yatırımcı İlişkileri Grup Başkanı Aslı Gülhan SU ATA'nın, Yatırımcı İlişkileri görevlisi olarak görev yapmak üzere ise Şirketimizin Muhasebe Müdürü Harun ARSLAN'ın görevlendirilmesine, söz konusu görevlendirmelerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine" karar vermiştir.Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümünün iletişim bilgileri de şu şekildedirTelefon: 0212 613 70 80Faks: 0212 244 61 61E-posta: investor@naturelgaz.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174335BIST