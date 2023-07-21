***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.07.2023 18:35
***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu
"Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve 17.4 (27.02.2015 tr. ve 5/225 s.k.) sayılı İlke Kararı uyarınca Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak görev yapmak üzere hakim ortağımız Global Yatırım Holding A.Ş.'nin Yatırımcı İlişkileri Grup Başkanı Aslı Gülhan SU ATA'nın, Yatırımcı İlişkileri görevlisi olarak görev yapmak üzere ise Şirketimizin Muhasebe Müdürü Harun ARSLAN'ın görevlendirilmesine, söz konusu görevlendirmelerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine" karar vermiştir.
Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümünün iletişim bilgileri de şu şekildedir
Telefon: 0212 613 70 80
Faks: 0212 244 61 61
E-posta: investor@naturelgaz.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174335
BIST
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18:006.688
En Düşük
|Değişim
|: 0,08%
|| 5,67
|Açılış
|: 6.688
|
|Önceki Kapanış
|: 6.682
|
6.618
En Yüksek
6.724
18:0026,9401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1931
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1800
|
27,0609
En Düşük
26,6357
18:0029,9793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1298
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3083
En Düşük
29,6517
18:001.701,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 6,57
|Açılış
|: 1.701,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.694,55
|
1.713,34
En Düşük
1.688,80
BIST En Aktif Hisseler18:00
|SDTTR
|180,40
|1.584.584.454
|% 10,00
|
|YEOTK
|145,20
|1.078.158.765
|% 10,00
|
|BFREN
|6.029,80
|325.122.419
|% 10,00
|
|ESCAR
|123,20
|227.479.570
|% 10,00
|
|OYAYO
|30,80
|36.598.185
|% 10,00
|
|EUYO
|14,77
|1.716.702
|% -9,99
|
|MARKA
|13,70
|99.631.154
|% -9,99
|
|FORTE
|64,35
|21.256.864
|% -9,94
|
|EKIZ
|23,46
|2.079.681
|% -9,77
|
|KGYO
|57,00
|110.099.776
|% -8,36
|
|ASTOR
|97,00
|11.434.217.907
|% 8,14
|
|THYAO
|223,60
|7.494.852.362
|% -0,71
|
|TUPRS
|91,40
|4.713.332.768
|% 0,44
|
|EUPWR
|174,90
|3.877.416.352
|% 3,43
|
|ASELS
|72,20
|3.687.398.478
|% -1,97
|
|ZOREN
|3,99
|2.483.422.178
|% 7,55
|
|EKGYO
|8,28
|2.623.917.378
|% -2,70
|
|SKBNK
|3,00
|882.021.014
|% 1,69
|
|ODAS
|10,35
|2.950.124.292
|% 5,61
|
|CANTE
|20,70
|3.371.746.849
|% -4,61
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9346
|26,9401
|% 0,72
|
|Euro
|29,9729
|29,9793
|% 0,43
|
|Sterlin
|34,5295
|34,7027
|% 0,58
|
|Frank
|30,9882
|31,1749
|% 0,77
|
|Riyal
|7,1588
|7,1947
|% 0,66
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|-5,80
|
|Altın Gr.
|1.700
|1.700
|5,44
|
|Cumhuriyet
|11.380
|11.552
|-114,00
|
|Tam
|11.111
|11.257
|-52,00
|
|Yarım
|5.556
|5.654
|-26,00
|
|Çeyrek
|2.778
|2.827
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,70
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|21,35
|21,38
|0,07
|
|B. Petrol
|80,56
|80,56
|0,94
|
Seans Raporu
18:00
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17:59KONKA
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Endeks 6, 716 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 113, 444.00 milyon TL de
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