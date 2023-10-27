***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği görevine Orkun ERGÜNEY atanmıştır. Bu itibarla Kurumsal Yönetim Tebliğ (II.17.1) uyarınca gerekli hususların yerine getirilmesi amacıyla Yönetim Kurulumuzun 27.10.2023 tarih ve 2023/32 sayılı toplantısı ile- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 5 kişiden oluşmasına ve Faruk BOSTANCI (Başkan), Mustafa KARAHAN (Üye), Ayşegül BENSEL (Üye) ve Serdar KIRMAZ'ın (Üye) komite üyeliklerine atanmasına, yine Tebliğ uyarınca Yatırımcı İlişkileri Müdürü Orkun ERGÜNEY'in Yatırımcı İlişkileri yöneticisi/yetkilisi sıfatıyla Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmasına,- Muhasebe Müdürü Harun ARSLAN'ın Yatırımcı İlişkileri Görevlisi olarak görev yapmasına,- Aday Gösterme ve Ücret Komitesinin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,- Bu kapsamda gerekli işlemlerin yapılmasına,karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210681BIST