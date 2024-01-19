***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu kararı uyarıncaŞirketimizin Beşköprü Mah. Salkım 2. Sok. N15 Serdivan/Sakarya adresindeki Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. Serdivan Şubesi, Pirahmetler Mah. 5 Nolu_1 Cad. N6/1 Erenler/Sakarya adresindeki yeni tesis binasına taşınarak unvanı Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sakarya Şubesi olarak değişmiştir. Sicile yönelik yönelik işlemler 19.01.2024 tarihinde tescil edilerek 19.01.2024 tarih ve 11004 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241743BIST