***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAlibeyköy Mah. Atatürk Caddesi kapı no-118 Eyüpsultan/İstanbul adresinde bulunan OtoCNG tesisinin, işletme süresi bitimi sebebiyle işletme hakkımızın sona ermesiyle beraber Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdindeki CNG/6259-5/399 numaralı OtoCNG lisansımız da EPDK'nın 12497-2 sayılı Karar ile sona erdirilmiştir.Karar Şirketimiz tebliğ edilmiş olup pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260374BIST