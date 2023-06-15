***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.06.2023 21:40
***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımında Kullanılacak İç Kaynakların İç Dağılım Oranının Değişmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Bedelsiz Sermaye Artırımında Kullanılacak İç Kaynakların İç Dağılım Oranının Değişmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.05.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 115.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 230.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
NTGAZ, TRENTGZ00014 115.000.000 115.000.000,000 100,00000 NTGAZ, TRENTGZ00014 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 115.000.000 115.000.000,000 100,00000
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 108.290.986
Diğer Kar Yedekleri (TL) 6.709.014
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6-7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.05.2023
SPK Başvuru Tarihi 16.05.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 11 Mayıs 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 115.000.000,-TL çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 115.000.000,-TL (%100) artırılarak 230.000.000,-TL çıkartılmasına, artırılacak 115.000.000,-TL sermayenin 64.430.736,74 TL'lik kısmının paylara ilişkin ihraç primlerinden, 50.569.263,26 TL'lik kısmının olağanüstü yedek akçelerden karşılanmasına karar verilmiş ve bu husus 11 Mayıs 2023 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuştu.
Şirketimiz Yönetim Kurulu bugünkü toplantısında artırılan sermaye (115.000.000,-TL) aynı kalmak üzere, sermaye artırımının karşılanacağı iç kaynakların 108.290.986,-TL'sinin pay senedi ihraç primi hesabından, 6.709.014,-TL'sinin olağanüstü yedek akçe hesabından karşılanması şeklinde revize edilmesine, yalnızca sermaye artırımında kullanılacak iç kaynakların iç dağılım oranının değiştirilmesi ile sermayenin 11 Mayıs 2023 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtildiği üzere yine 115.000.000,-TL arttırılarak 230.000.000,-TL'ye çıkarılmasına, iç kaynaklardan sermaye artırımına ilişkin diğer hususların aynen tatbikine karar vermiştir.
İç Kaynağın Niteliği
Eski Dağılım (TL)
Yeni Dağılım (TL)
Paylara ilişkin ihraç primleri
64.430.736,74
108.290.986,-
Olağanüstü yedek akçe
50.569.263,26
6.709.014,-
Toplam
115.000.000,-
115.000.000,-
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159282
BIST