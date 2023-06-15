***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımında Kullanılacak İç Kaynakların İç Dağılım Oranının Değişmesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Bedelsiz Sermaye Artırımında Kullanılacak İç Kaynakların İç Dağılım Oranının DeğişmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.05.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 115.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 230.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviNTGAZ, TRENTGZ00014 115.000.000 115.000.000,000 100,00000 NTGAZ, TRENTGZ00014 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 115.000.000 115.000.000,000 100,00000İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 108.290.986Diğer Kar Yedekleri (TL) 6.709.014Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6-7Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.05.2023SPK Başvuru Tarihi 16.05.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 11 Mayıs 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 115.000.000,-TL çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 115.000.000,-TL (%100) artırılarak 230.000.000,-TL çıkartılmasına, artırılacak 115.000.000,-TL sermayenin 64.430.736,74 TL'lik kısmının paylara ilişkin ihraç primlerinden, 50.569.263,26 TL'lik kısmının olağanüstü yedek akçelerden karşılanmasına karar verilmiş ve bu husus 11 Mayıs 2023 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuştu.Şirketimiz Yönetim Kurulu bugünkü toplantısında artırılan sermaye (115.000.000,-TL) aynı kalmak üzere, sermaye artırımının karşılanacağı iç kaynakların 108.290.986,-TL'sinin pay senedi ihraç primi hesabından, 6.709.014,-TL'sinin olağanüstü yedek akçe hesabından karşılanması şeklinde revize edilmesine, yalnızca sermaye artırımında kullanılacak iç kaynakların iç dağılım oranının değiştirilmesi ile sermayenin 11 Mayıs 2023 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtildiği üzere yine 115.000.000,-TL arttırılarak 230.000.000,-TL'ye çıkarılmasına, iç kaynaklardan sermaye artırımına ilişkin diğer hususların aynen tatbikine karar vermiştir.İç Kaynağın NiteliğiEski Dağılım (TL)Yeni Dağılım (TL)Paylara ilişkin ihraç primleri64.430.736,74108.290.986,-Olağanüstü yedek akçe50.569.263,266.709.014,-Toplam115.000.000,-115.000.000,-Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159282BIST