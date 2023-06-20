***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımının Tamamlanması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.05.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 115.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 230.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviNTGAZ, TRENTGZ00014 115.000.000 115.000.000,000 100,00000 NTGAZ, TRENTGZ00014 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 115.000.000 115.000.000,000 100,00000İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 108.290.986Diğer Kar Yedekleri (TL) 6.709.014Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6-7Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.05.2023SPK Başvuru Tarihi 16.05.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 20.06.2023 tarihli kararı ile"Şirketimizin 3.500.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 115.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 108.290.986,-TL'nin pay senedi ihraç primi hesabından ve 6.709.014,-TL'nin olağanüstü yedek akçe hesabından olmak üzere tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %100 oranında artış ile 115.000.000,-TL artırılarak 230.000.000,-TL'ye çıkartılması için başlatılan sermaye artırımı işlemleri çerçevesinde toplam 115.000.000,-TL'nin 15.06.2023 tarihinde ilgili hesaplardan Şirket sermaye hesabına aktarıldığı ve bu hususun Yeminli Mali Müşavir Raporu ile de tevsik edildiği anlaşıldığından sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının tespitiyle1. İç kaynaklardan sermaye artırımı ile ilgili olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirket Sermayesinin Oluşumu ve Nevi" başlıklı 6. ve "Paylar Hisse Senetleri" başlıklı 7. maddelerinin tadil edilmesi,2. İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması içinSermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvurunun yapılmasına"karar vermiştir.Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160655BIST