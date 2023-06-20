Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.06.2023 21:45
***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımının Tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.05.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 115.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 230.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
NTGAZ, TRENTGZ00014 115.000.000 115.000.000,000 100,00000 NTGAZ, TRENTGZ00014 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 115.000.000 115.000.000,000 100,00000

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 108.290.986
Diğer Kar Yedekleri (TL) 6.709.014


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6-7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.05.2023
SPK Başvuru Tarihi 16.05.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 20.06.2023 tarihli kararı ile
"Şirketimizin 3.500.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 115.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 108.290.986,-TL'nin pay senedi ihraç primi hesabından ve 6.709.014,-TL'nin olağanüstü yedek akçe hesabından olmak üzere tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %100 oranında artış ile 115.000.000,-TL artırılarak 230.000.000,-TL'ye çıkartılması için başlatılan sermaye artırımı işlemleri çerçevesinde toplam 115.000.000,-TL'nin 15.06.2023 tarihinde ilgili hesaplardan Şirket sermaye hesabına aktarıldığı ve bu hususun Yeminli Mali Müşavir Raporu ile de tevsik edildiği anlaşıldığından sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının tespitiyle
1. İç kaynaklardan sermaye artırımı ile ilgili olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirket Sermayesinin Oluşumu ve Nevi" başlıklı 6. ve "Paylar Hisse Senetleri" başlıklı 7. maddelerinin tadil edilmesi,
2. İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için
Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvurunun yapılmasına"
karar vermiştir.
Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.
Saygılarımızla,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160655


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.252
Değişim :  -0,34% |  -17,70
Açılış :  5.265  
Önceki Kapanış :  5.269  
En Düşük
5.200 En Yüksek
5.316
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKME 19,14 233.609.645 % 10,00  
DAGHL 11,99 14.768.504 % 10,00  
AYCES 147,40 110.623.401 % 10,00  
GARFA 35,02 23.758.012 % 9,99  
INGRM 708,00 41.211.822 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 23,5472 23,5863 % 0,05  
Euro 25,7153 25,7216 % -0,12  
Sterlin 29,9814 30,1318 % -0,41  
Frank 26,1284 26,2857 % -0,48  
Riyal 6,2622 6,2936 % -0,23  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.937 1.937 -13,64  
Altın Gr. 1.468 1.468 -12,85  
Cumhuriyet 9.625 9.770 -90,00  
Tam 9.576 9.819 -106,15  
Yarım 4.701 4.799 -37,00  
Çeyrek 2.350 2.399 -19,00  
Gümüş.Ons 23,15 23,18 -0,79  
Gümüş Gr. 17,53 17,55 -0,66  
B. Petrol 76,00 76,00 -0,11  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru