***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK izni hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.05.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 115.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 230.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviNTGAZ, TRENTGZ00014 115.000.000 115.000.000,000 100,00000 NTGAZ, TRENTGZ00014 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 115.000.000 115.000.000,000 100,00000İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 108.290.986Diğer Kar Yedekleri (TL) 6.709.014Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6-7Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.05.2023SPK Başvuru Tarihi 16.05.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 3.500.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 115.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %100 oranında artış ile 115.000.000,-TL artırılarak 230.000.000,-TL'ye çıkartılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurunun olumlu sonuçlandığı SPK'nın bu haftaki bülteninde duyurulmuştur.Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186322BIST