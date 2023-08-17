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***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.08.2023 10:45
***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK izni hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.05.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 115.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 230.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
NTGAZ, TRENTGZ00014 115.000.000 115.000.000,000 100,00000 NTGAZ, TRENTGZ00014 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 115.000.000 115.000.000,000 100,00000

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 108.290.986
Diğer Kar Yedekleri (TL) 6.709.014


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6-7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.05.2023
SPK Başvuru Tarihi 16.05.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 3.500.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 115.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %100 oranında artış ile 115.000.000,-TL artırılarak 230.000.000,-TL'ye çıkartılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurunun olumlu sonuçlandığı SPK'nın bu haftaki bülteninde duyurulmuştur.
Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.
Saygılarımızla,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186322


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Tam 11.084 11.145 21,00  
Yarım 5.559 5.598 11,00  
Çeyrek 2.771 2.799 5,00  
Gümüş.Ons 22,75 22,78 0,35  
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